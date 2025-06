W powszechnie oczekiwanym ruchu BOJ utrzymał krótkoterminowe stopy procentowe na poziomie 0,5 proc. jednomyślną decyzją na dwudniowym posiedzeniu, które zakończyło się we wtorek.

Bank centralny nie wprowadził również żadnych zmian do istniejącego planu redukcji obligacji, zgodnie z którym zmniejszy zakupy papierów rządowych o 400 miliardów jenów (2,76 miliarda dolarów) kwartalnie, tak aby miesięczne zakupy spadły do ​​około 3 bilionów jenów do marca 2026 r.

Jednak w rozszerzonym planie zacieśniania ilościowego (QT) ustalonym we wtorek, BOJ zmniejszy o połowę kwotę kwartalnej redukcji od roku fiskalnego 2026, tak aby miesięczne zakupy spadły do ​​około 2 bilionów jenów do marca 2027 r. Tempo to jest zgodne z prośbami, jakie BOJ otrzymał od kilku uczestników rynku na spotkaniach w zeszłym miesiącu.

Członek zarządu Naoki Tamura nie zgodził się z tą konkretną decyzją, wzywając zamiast tego BOJ do dalszego ograniczania zakupów o 400 miliardów jenów kwartalnie w roku fiskalnym 2026.

Dochodowość japońskich obligacji rządowych (JGB) wzrosła po ogłoszeniu BOJ, a referencyjna rentowność 10-letnich obligacji wzrosła o trzy punkty bazowe do 1,48 proc..

Wolniejsze wycofywanie się bilansu sygnalizuje obawy BOJ o zakłócenie rynków w następstwie ostatniego wzrostu rentowności superdługich obligacji rządowych w zeszłym miesiącu.