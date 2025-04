– Handlowcy prawdopodobnie powstrzymają się na kilka kolejnych tygodni, jeśli nie miesięcy, przed dużymi wahaniami, biorąc pod uwagę powagę pakietu USA i czasochłonność negocjacji – powiedział Christian Gattiker, szef badań w Julius Baer. – Chociaż mało prawdopodobne jest, aby był to klasyczny układ „sprzedaj plotkę, kup fakt”, może nastąpić pewne krótkoterminowe odbicie.

Peter Andersen, założyciel Andersen Capital Management w Bostonie uważa, że ​​rynki będą w stanie wchłonąć długoterminowy wpływ taryf. – Czekam, aby zobaczyć, czy wywoła to prawdziwe negocjacje z krajami dotkniętymi taryfami – powiedział. – Gdyby to się zaczęło – byłoby to krótkoterminowe odbicie – myślę, że rynek by się odbił.

Cła Trumpa obniżą wzrost gospodarczy świata

Ekonomiści są w dużej mierze zgodni, że cła Trumpa podniosą inflację i osłabią wzrost gospodarczy w USA, co prawdopodobnie doprowadzi do niższego wzrostu gospodarczego na świecie.

Jedna z analiz Oxford Economics przewiduje, że niepewność związana z polityką handlową może spowodować spadek wzrostu gospodarczego na świecie poniżej 2 procent.

– To nadal byłoby dalekie od technicznej definicji globalnej recesji – aby tak się stało, wzrost PKB [produktu krajowego brutto] musiałby spaść poniżej tempa wzrostu światowej populacji, który obecnie wynosi około 0,9 procent w ujęciu rocznym – napisał Ben May, dyrektor ds. globalnych badań makroekonomicznych w Oxford Economics.

– Mimo to byłby to najsłabszy roczny wskaźnik wzrostu od czasu światowego kryzysu finansowego, z wyłączeniem okresu pandemii.