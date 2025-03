Foto: parkiet.com

Wzrost wartości euro potwierdza słuszność słów garstki strategów, którzy sprzeciwiali się wezwaniom do zrównania wartości wspólnej waluty z dolarem. Morgan Stanley, Credit Agricole i Commerzbank AG to niektóre z banków, które broniły perspektyw euro, sprzeciwiając się poglądowi na rynkach, który był popularny jeszcze w zeszłym miesiącu, że wkrótce spadnie do wartości jednego dolara. Teraz w tym tygodniu wzrosło o ponad 4 proc. do ponad 1,08 USD, co stanowi odwrócenie trendu po zbliżeniu się do 1,01 USD zaledwie miesiąc temu.

— Największą zmianą w tym tygodniu jest to, że euro w końcu wraca do gry — powiedział Michael Pfister, strateg walutowy w Commerzbank. — Rynek po prostu poruszał się w naszym kierunku nieco szybciej, niż się spodziewaliśmy, więc to małe zwycięstwo — dodał.

Wzrost euro stawia je na drodze do najlepszego tygodniowego zysku w stosunku do dolara amerykańskiego od 2020 r., po obietnicach Niemiec i Unii Europejskiej dotyczących zwiększenia wydatków na obronę i infrastrukturę.