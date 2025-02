Jak strefa euro skorzysta na zakończeniu wojny w Ukrainie

Jak pisze Financial Times kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, może być JEMA lub fundusz powierniczy JPMorgan Emerging Europe, Middle East and Africa Securities. Do 2022 roku był znany jako JPMorgan Russian Securities, ale kiedy Rosja najechała Ukrainę i została uderzona sankcjami, trust obniżył wartość swoich rosyjskich udziałów do zera (technicznie rzecz biorąc, faktycznie zostały one przecenione o 99 proc.) i zmienił nazwę. Jest jeszcze wcześnie, ale sankcje nałożone na Rosję również zostaną zniesione w ramach porozumienia pokojowego, a wtedy te udziały staną się całkiem cenne i dość szybko. Sądząc po zachowaniu cen akcji JEMA, niektórzy inwestorzy to właśnie obstawiają.