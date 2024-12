Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje lekko dołują

Inwestorzy mają nadzieję, że pod koniec roku i w nowym roku akcje będą nadal rosły, co wywoła tzw. Rajd Świętego Mikołaja. Zjawisko to odnosi się do wzrostu rynku w ostatnich pięciu dniach handlowych roku kalendarzowego i pierwszych dwóch w styczniu. Według LPL Financial, w tym okresie od 1950 r. indeks S&P 500 osiągał średnio 1,3 proc. zwrotu.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Byki z giełd nowojorskich w 2025 r. czeka odpoczynek? Najwięksi optymiści prognozują, że indeks S&P 500 w ciągu 12 miesięcy dotrze do poziomu 7100 pkt. Ten scenariusz zakłada jednak, że wszystko w globalnej polityce i gospodarce ułoży się idealnie. Świat niestety jest jednak daleki od ideału, a rynki potrafią zaskoczyć.

Akcje na Wall Street spadały w piątek

Jednakże narosły pewne obawy, że rynek może tracić dynamikę, wraz z realizacją zysków na koniec roku po piątkowych sesjach, w których odnotowano główne średnie straty.

– Myślę, że jest to już dawno spóźnione – powiedział CNBC Closing Bell Tavis McCourt, specjalista ds. strategii w zakresie kapitału instytucjonalnego w Raymond James. – Spodziewałbym się więcej, gdy wejdziemy w styczeń. W poprzednim miesiącu mieliśmy ogromny impet w wąskim podzbiorze spółek – dodał.

Ten tydzień rozpoczyna spokojny okres dla danych ekonomicznych, a rynek był zamknięty w środę ze względu na Nowy Rok. W poniedziałek zostaną opublikowane dane dotyczące Chicago PMI oraz dane dotyczące sprzedaży domów.

W piątek giełdy gwałtownie spadły, gdy dobiegł końca wąsko rozumiany rajd Świętego Mikołaja, który rozpoczął się wcześniej w minionym tygodniu. Dow Jones Industrial Average zamknął sesję spadkiem o 0,8 proc., przerywając passę pięciu sesji zwycięstw, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq Composite straciły odpowiednio 1,1 proc. i 1,5 proc.. W czwartek główne indeksy zamknęły się na niemal niezmienionym poziomie po wzrostach przed przerwą świąteczną.