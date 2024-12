Byki z giełd nowojorskich w 2025 r. czeka odpoczynek?

Nastroje na Wall Street mogą w dużym stopniu zależeć od polityki Fedu. Inwestorzy z reguły nie lubią, gdy amerykański bank centralny sprawia im jastrzębie niespodzianki.

– Wydaje się, że największym problemem, jakiego rynek mógłby doświadczyć w roku 2025, jest nieoczekiwane spowolnienie gospodarcze przy jednocześnie ograniczonym potencjale luzowania polityki przez Rezerwę Federalną. Taki scenariusz mogłaby warunkować np. nierozważnie prowadzona, agresywna polityka celna nowej administracji Białego Domu. Patrząc na obecną tzw. wolną stopę od ryzyka, która w odniesieniu do bieżącej dynamiki zysków netto spółek z S&P 500 bywa ujemna, oraz na ryzyko koncentracji (spółki z grona „wspaniałej siódemki”) – ekstremalny rozwój takiego scenariusza mógłby skutkować giełdowym krachem. Również zaskakująco jastrzębia polityka Fedu może być źródłem sporych napięć, pośrednio prowadząc inwestorów do wniosku, że gospodarka amerykańska w końcu zaciągnie hamulec ręczny. Reguła Niederhoffera w postaci wzrostu dziesięcioletnich rentowności treasuries powyżej 5 proc. mogłaby prowadzić do skokowej awersji do ryzyka. Inwestorzy w 2025 r. poważnie będą analizować, w jakie relacje z głównymi globalnymi imperiami wchodzi Donald Trump i jego zespół – wskazuje Szmyd.

Może jednak się okazać, że zamiast krachu będziemy mieć na rynku łagodniejszą korektę i stopniowy odwrót od akcji największych firm. Inwestorzy mogą bardziej skupiać się na akcjach spółek małych i średnich.

– Scenariusz rotacji kapitału do mniejszych spółek wspierany jest dodatkowo potencjałem dalszego luzowania polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną w 2025 r. To właśnie mniejsze spółki boleśniej odczuwają skutki wysokich stóp procentowych, dlatego potencjalne niższe koszty finansowania mają dużo większy wpływ na ich wyniki niż w przypadku giełdowych gigantów. Istotna dla mniejszych spółek może być również oczekiwana protekcjonistyczna polityka Donalda Trumpa – jego sztandarowe hasło „America First” podbiło ich ceny bezpośrednio po wyborach prezydenckich, jednak obecnie rynek może oczekiwać konkretnych działań. Korekta indeksu Russel 2000 zapoczątkowana pod koniec listopada może sugerować, że reakcja inwestorów na bazie kupowania plotek mogła być przesadzona, ale faktyczne działania po przejęciu władzy przez Trumpa mogą ponownie podciągnąć wycenę indeksu maluchów – prognozuje Leściorz.

Kurczący się potencjał

Z ankiety przeprowadzonej w grudniu przez Bank of America wśród zarządzających funduszami wynikało, że udział gotówki w ich portfelach sięgał zaledwie 3,9 proc., a ich zaangażowanie na giełdach amerykańskich było bardzo duże. Te papiery w swoich portfelach przeważało aż 36 proc. (w ujęciu netto) uczestników tej ankiety. Zwykle gdy pojawiała się podobna kombinacja (niskie zasoby gotówki i duże zaangażowanie w akcje z USA), w następnym miesiącu dochodziło do spadków amerykańskich indeksów giełdowych. Stratedzy Bank of America spodziewają się jednak, że S&P 500 zakończy 2025 r. na poziomie 6666 pkt.

– Rok 2024 był rekordowy pod względem napływu gotówki do funduszy amerykańskich akcji, a listopad pod tym względem był najlepszym miesiącem w XXI wieku. Sytuacja, gdy przy mocno rozgrzanym rynku kapitał inwestorów indywidualnych tak chętnie płynie na rynek akcji, zwłaszcza w stronę technologicznych gigantów, może budzić obawy o chęć szybkiej realizacji zysków. Podsumowując – rynek amerykański wydaje się „zdrowszy” od większości rynków rozwiniętych, perspektywy tamtejszej gospodarki są lepsze niż perspektywy większości światowych gospodarek, jednak wysokie wyceny spółek w stosunku do możliwości generowania oczekiwanych zysków wskazują na możliwość wyczerpania się byczego potencjału. Nie jest to recepta na bessę, ale potencjalna korekta i wejście w ruch boczny powinny być brane pod uwagę przez inwestorów – przewiduje Leściorz.