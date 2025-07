Indeks Produkcji Rezerwy Federalnej w Filadelfii (Federal Fed Manufacturing Index), znany również jako Business Outlook Survey, to miesięczny wskaźnik ekonomiczny publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii. Mierzy on koniunkturę w sektorze produkcyjnym w Trzecim Okręgu Rezerwy Federalnej, obejmującym Pensylwanię, New Jersey i Delaware. Indeks jest indeksem dyfuzyjnym, co oznacza, że odzwierciedla różnicę między odsetkiem firm zgłaszających wzrosty a odsetkiem firm zgłaszających spadki w różnych wskaźnikach aktywności biznesowej.