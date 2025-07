O tym, że warszawska giełda, pod względem aktywności inwestorów na rynku akcji, przeżywa ostatnio prawdziwą hossę, wiadomo już od pewnego czasu. Wiele zresztą wskazuje na to, że w tym roku padnie rekord obrotów na głównym rynku akcji. Dodatkowo, jak pokazują dane Europejskiej Federacji Giełd (FESE), Warszawa jest jednym z głównych beneficjentów wzmożonego handlu na giełdach Starego Kontynentu.

Jak GPW wypada na tle innych giełd?

Jak wynika z danych FESE, GPW w I półroczu zanotowała, licząc rok do roku, wzrost obrotów na głównym rynku o blisko 45 proc. (dla danych liczonych w euro). Jak prezentujemy się na tle innych rynków? Okazuje się, że większą dynamiką wzrostów mogą pochwalić się jedynie niewielkie europejskie rynki. Liderem pod tym względem jest giełda w Zagrzebiu, gdzie wzrost obrotów rok do roku przekroczył 64 proc. Ponad 61 proc. wzrost zaliczyła giełda w Atenach, o blisko 60 proc. wzrosła aktywność inwestorów na giełdzie w Pradze, a o 54 proc. w Budapeszcie. Giełda w Wiedniu, w którą przez lata GPW rywalizowała o miano największego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, zaliczyła wzrost o 18 proc.

Co z największymi europejskimi rynkami? Tutaj w większości przypadków też widać wzrost aktywności inwestorów, jednak nie aż tak duży, jak na GPW. W przypadku giełdy w Niemczech wzrost obrotów wyniósł prawie 37 proc. W przypadku grupy Euronext było to blisko 26 proc. Giełda w Hiszpanii zaliczyła wzrost o 10 proc.

Czytaj więcej Biura maklerskie Rekordowe obroty napędzane zagranicą W czerwcu średnie dzienne obroty na GPW wyniosły 2,16 mld zł, co jest nowym rekordem w historii naszego rynku. Zdecydowana większość z nich znów jednak przeszła przez zagranicznych brokerów.

GPW typowym „średniakiem”

Wzrost obrotów to oczywiście jedno. Ważna jest także ich wartość. Jak w tym zestawieniu prezentuje się GPW? Można powiedzieć, że jesteśmy typowym „średniakiem”. Z jednej strony dzieli nas duży dystans, jeśli chodzi o największe giełdy, ale z drugiej strony mamy też bezpieczną przewagę nad mniejszymi parkietami. Liderem w Europie jest grupa Euronext, gdzie obroty w I półroczu wyniosły 1,53 bln euro. Na Deutsche Börse było to 766 mld zł, w Hiszpanii 181 mld euro. W przypadku GPW był to wynik wynoszący 57,7 mld euro. Wiedeń zanotował obroty na poziomie 18,3 mld euro, Ateny mogą pochwalić się wynikiem 20,3 mld euro, a Budapeszt prawie 5,7 mld euro.