Czerwcowe wyniki, które podał w czwartek Departament Handlu, były znacznie lepsze niż wzrost o 0,2 proc. prognozowany przez ekonomistów w sondażu FactSet. Wydatki wzrosły w zeszłym miesiącu we wszystkich kategoriach, w tym w salonach samochodowych, które odnotowały jeden z największych miesięcznych wzrostów. Sprzedaż w tych salonach wzrosła w czerwcu o solidne 1,2 proc.

„Wstępne szacunki sprzedaży detalicznej i usług gastronomicznych w USA na czerwiec 2025 r., skorygowane o wahania sezonowe oraz różnice związane ze świętami i dniami handlowymi, ale bez uwzględniania zmian cen, wyniosły 720,1 mld USD, co stanowi wzrost o 0,6 proc. (±0,5 proc.) w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 3,9 proc. (±0,5 proc.) w porównaniu z czerwcem 2024 r. Całkowita sprzedaż w okresie od kwietnia 2025 r. do czerwca 2025 r. wzrosła o 4,1 proc. (±0,4 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Zmiana procentowa od kwietnia 2025 r. do maja 2025 r. nie uległa zmianie z poziomu 0,9 proc. (±0,2 proc.)" – głosi komunikat Departamentu Handlu.

Sprzedaż mogła wzrosnąć z powodu wzrostu cen

Dane te nie uwzględniają jednak inflacji, a niektóre towary już w zeszłym miesiącu zaczęły drożeć z powodu ceł. Po uwzględnieniu czerwcowego wzrostu cen konsumpcyjnych o 0,3 proc., sprzedaż detaliczna wzrosła o skromniejsze 0,3 proc.

Mimo to w najnowszym raporcie o wydatkach detalicznych pojawiły się pewne oznaki, że Amerykanie nie ograniczają jeszcze wydatków. Sprzedaż w restauracjach i barach – często postrzegana jako barometr wydatków uznaniowych – wzrosła w czerwcu o solidne 0,6 proc. Zawsze, gdy konsumenci ograniczają wydatki, wydatki na jedzenie na mieście i napoje alkoholowe są zazwyczaj w pierwszej kolejności na celowniku.