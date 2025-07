Decyzje urzędu narzucone telekomunikacyjnemu gigantowi pierwotnie w 2007 i 2011 r. oznaczały nie tylko, że musi zapewnić łącza konkurentom, ale także, że musi to robić po określonych specjalną metodą cenach. Gdy decyzje UKE wejdą w życie, będzie mógł je kreować dowolnie. Zyskuje więc elastyczność w walce z konkurentami (może obniżać ceny detaliczne) i w ustalaniu zasad biznesowej współpracy (może zaproponować wyższe ceny w nowych umowach).

Jakie znaczenie dla Orange Polska ma propozycja deregulacji na rynkach BSA i LLU?

– Propozycja prezesa UKE jest ważna zarówno biznesowo, jak i symbolicznie dla Orange Polska. To koniec pewnej epoki. Nie ma żadnego powodu, żeby utrzymywać regulacje odzwierciedlające sytuację rynkową sprzed dekady. Koszty obowiązków wynikających z tych regulacji są istotne z punktu widzenia Orange, a korzyści rynkowych z ich tytułu nie ma żadnych od dawna. Dla nikogo. Generują też koszty operacyjne po stronie UKE, które ma przecież wiele nowych wyzwań przed sobą – komentuje dla nas Witold Drożdż, członek zarządu Orange Polska.

Prezes UKE: podejście postulowane przez operatorów zyskuje moją aprobatę

– Debata na temat przyszłości europejskiej konkurencyjności coraz częściej koncentruje się na zagadnieniu deregulacji. Zarówno w raporcie Enrico Letty, jak i w przygotowanej analizie Mario Draghiego, rynek telekomunikacyjny jest przedstawiany jako podręcznikowy przykład sektora obciążonego nadmiarem przepisów, co hamuje jego potencjał inwestycyjny i innowacyjność. Echa tej dyskusji docierają również do Polski, gdzie postulaty uproszczenia prawa znajdują zwolenników w środowisku biznesowym, czego wyrazem jest chociażby inicjatywa „sprawdzaMY” Rafała Brzoski, skupiona na walce z barierami administracyjnymi – czytamy we wpisie prezesa UKE.

– Kluczowym elementem tej transformacji jest promowane przejście od modelu regulacji ex-ante do ex-post. Zamiast z góry nakładać na podmioty rynkowe szereg obowiązków w obawie przed potencjalnymi naruszeniami, regulator miałby reagować na konkretne, udowodnione nieprawidłowości. To podejście, postulowane także przez operatorów, oparte na większym zaufaniu do mechanizmów rynkowych, zyskuje moją aprobatę. Potwierdzeniem tego kursu jest nadchodząca decyzja o deregulacji Orange Polska na dwóch rynkach usług hurtowych (LLU i BSA), która stanowi praktyczną realizację idei nowoczesnego i efektywnego nadzoru. Jestem przekonany, że operator będzie w dalszym ciągu świadczył te usługi na konkurencyjnych, przejrzystych i niedyskryminujących zasadach ze stricte biznesowych powodów – dodano.

Kajdany na monopoliście tracą moc. Luzowanie za inwestycje

Obowiązek otwarcia infrastruktury internetowej TP wprowadziła Anna Streżyńska, prezes UKE w 2007 r. Jej celem był rozwój konkurencji o abonenta przewodowego internetu, w tym ożywienie inwestycji w infrastrukturę.