Jerome Powell stara się zapewnić gospodarce miękkie lądowanie

Giełdy amerykańskie zyskały po opublikowaniu komunikatu i zaktualizowanych kwartalnych prognoz gospodarczych, po czym kurs uległ odwróceniu i zamknął się w ciągu dnia na niższych poziomach. Dolar był nieco silniejszy wobec koszyka walut, podczas gdy rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły.

Inwestorzy zajmujący się kontraktami terminowymi na stopy procentowe, zaczęli ustalać ceny w jeszcze większym stopniu niż przewidywał Fed, przy czym obecnie oczekuje się, że do końca tego roku główna stopa procentowa będzie mieścić się w przedziale 4,00–4,25 proc.

– Fed zakończył pauzę z hukiem. To mocny sygnał, że obniżył stopy procentowe o 50 punktów bazowych i spodziewa się w tym roku kolejnych 50 punktów bazowych. Było to kontrowersyjne – powiedział Brian Jacobsen, główny ekonomista Annex Wealth Management.

Inflacja obliczona na podstawie preferowanej miary Fed wynosi obecnie około pół punktu procentowego powyżej poziomu 2 proc., a nowe projekcje gospodarcze wskazują obecnie, że roczna stopa wzrostu wskaźnika cen osobistych wydatków konsumpcyjnych spadnie do 2,3 proc. pod koniec bieżącego roku i spadnie do 2,1 proc. do końca 2025 r. Przewiduje się, że stopa bezrobocia zakończy się w tym roku na poziomie 4,4 proc. i utrzyma się na tym poziomie do 2025 r. Przewiduje się, że wzrost gospodarczy wyniesie 2,1 proc. do 2024 r. i 2 proc. w przyszłym roku, czyli tyle samo, co w ostatniej projekcji wydanej w czerwcu.