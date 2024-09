W Stanach Zjednoczonych upada coraz więcej firm

21 upadłości ze zobowiązaniami na ponad miliard dolarów

W sierpniu trzy wnioski o ogłoszenie upadłości obejmowały zobowiązania o wartości ponad 1 miliarda dolarów. Złożyli je dostawca technologii słonecznych i usług energetycznych SunPower Corp., hurtowy dystrybutor perfum i kosmetyków Avon International Operations Inc. oraz operator stacji benzynowych i sklepów ogólnospożywczych SQRL Service Stations LLC. SunPower jest notowana na giełdzie, natomiast Avon i SQRL są spółkami prywatnymi. 29 sierpnia federalny sąd upadłościowy zatwierdził ofertę firmy Complete Solaria Inc. o wartości 45 milionów dolarów na zakup firmy SunPower zajmującej się instalacją Blue Raven Solar LLC, działalnością w zakresie nowych domów i siecią dealerów nieinstalujących. Sąd dopuścił również oferenta do przejęcia pozostałych aktywów SunPower i wyznaczył termin składania dodatkowych ofert na 10 września.

Po złożeniu wstępnego wniosku o ogłoszenie upadłości, 14 sierpnia Avon złożył wniosek do amerykańskiego sądu upadłościowego, prosząc o zgodę na sprzedaż zasadniczo wszystkich swoich aktywów wybranemu oferentowi za cenę zakupu wynoszącą 125 milionów dolarów w formie kredytu na poczet zaległych zabezpieczonych zobowiązań do firmy kosmetycznej Natura &Co Holding SA.

SQRL złożyła dobrowolny wniosek o reorganizację na mocy rozdziału 11 w dniu 16 sierpnia, po tym jak jej sprawa na podstawie rozdziału 7 została oddalona tego samego dnia. Zgłoszenia na podstawie rozdziału 11 zazwyczaj dotyczą spółki starającej się zreorganizować swoją działalność pod nadzorem sądu, natomiast zgłoszenia na podstawie rozdziału 7 spółki zazwyczaj likwidują swoje aktywa w celu spłacenia zaległego zadłużenia

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku złożono 21 wniosków o zobowiązaniach na kwotę co najmniej 1 miliarda dolarów. – Amerykańskie firmy w dalszym ciągu borykają się w tym roku z kilkoma problemami, w tym wysokimi stopami procentowymi i niepewnością geopolityczną – stwierdziła S&P Global Market Intelligence.