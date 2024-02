Nowe ognisko kryzysu w sektorze bankowym?

Janet Yellen, amerykańska sekretarz skarbu, przyznała podczas przesłuchania w Kongresie, że straty, jakie generuje sektor nieruchomości komercyjnych, są problemem, ale regulatorzy pracują nad tym, by rezerwy banków na złe długi oraz poziom płynności w systemie finansowym były odpowiednio duże, by sobie z nim poradzić. – Jestem zaniepokojona. Wierzę, że to sytuacją, z jaką możemy się uporać, ale niektóre instytucje mogą odczuwać stres w związku z tym problemem – stwierdziła Yellen.