Komisja Europejska zatwierdziła niemiecką dotacje na fabrykę czipów

https://pbs.twimg.com/media/GVadtk_X0AAVa1g?format=jpg&name=900x900

Reklama

Komisja Europejska zatwierdziła budowę nowej fabryki czipów krzemowych w Dreźnie, po tym jak tajwański gigant półprzewodników TSMC rozpoczął budowę swojej pierwszej europejskiej fabryki. Europejscy przywódcy chcą uniknąć uzależnienia od innych regionów świata w zakresie dostaw półprzewodników – niezbędnych w szeregu urządzeń elektronicznych, od komputerów po samochody, a nawet rakiety.

Umożliwia to niemieckiemu rządowi federalnemu zapewnienie wsparcia finansowego w wysokości 5 miliardów euro nowemu Europejskiemu Przedsiębiorstwu Produkcji Półprzewodników (ESMC). – Wzmocni to bezpieczeństwo dostaw, odporność i suwerenność cyfrową Europy w technologiach półprzewodnikowych – stwierdzono w oświadczeniu Komisji. – Przyczyni się również do osiągnięcia transformacji cyfrowej i ekologicznej. – Nowy, wielkoskalowy zakład produkcyjny wspierany w ramach tej dotacji będzie dostarczał chipy o wysokiej wydajności – dodano. – Wsparcie ma ograniczony wpływ na konkurencję i handel w UE. Jest konieczne i właściwe, aby zapewnić odporność europejskiego łańcucha dostaw półprzewodników. Ponadto pomoc jest proporcjonalna i ograniczona do niezbędnego minimum w oparciu o udowodnioną lukę w finansowaniu

W orzeczeniu Brukseli stwierdzono, że korzyści są znaczne, a wady są niewielkie i zauważono, że kwota pomocy nie jest wygórowana. Niemiecka dotacja „wzmocni zdolności produkcyjne półprzewodników w Europie, pomagając nam w realizacji ekologicznej i cyfrowej transformacji oraz tworząc możliwości zatrudnienia wymagających wysokich kwalifikacji” – powiedziała Margrethe Vestager, unijna komisarz ds. konkurencji