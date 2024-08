Wskaźnik strachu najwyżej od covidowego załamania w 2020 r.

– Jeśli właśnie odetniesz długi ogon na szczycie świecy VIX i powiesz: „Hej, mamy 35”. Na piątkowym zamknięciu mamy 35 w porównaniu do 23 – to wciąż duży ruch – powiedział Carroll.

Fed zmuszony do obniżki stóp?

W poniedziałek światowe giełdy znalazły się na fali szybko pogłębiających się spadków. Zaczęło się od spadku japońskiego Nikkei 225 o 12 proc. – był to najgorszy dzień od krachu w Czarny Poniedziałek w 1987 r. W USA kontrakty terminowe Dow Jones Industrial Average spadły o ponad 1000 punktów, czyli 2,7 proc.; Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 3,6 proc.; i Nasdaq-100 spadły o 4,8 proc.

Sprawca? Z piątkowego słabszego niż oczekiwano raportu o zatrudnieniu w USA wynika, że ​​w lipcu pracodawcy utworzyli zaledwie 114 000 miejsc pracy. Według szacunków sporządzonych przez FactSet było to znacznie mniej od przewidywanych przez ekonomistów zysku na poziomie 175 000 osób. Jednocześnie bezrobocie wzrosło do 4,3 proc., najwyższego poziomu od trzech lat.

Dane te wskazywały na spowalniającą gospodarkę USA i ponowne obawy dotyczące potencjalnego twardego lądowania, a nie miękkiego lądowania, gdy bank centralny obniży inflację bez popadania gospodarki w recesję.

Wzbudziło to również obawy wśród inwestorów, czy Rezerwa Federalna nie zwlekała zbyt długo z obniżkami stóp procentowych, które w zeszłym roku utrzymywały się na najwyższym poziomie od 23 lat i wynosiły od 5,25 proc. do 5,5 proc. Wrześniowa obniżka stóp wydaje się prawie pewna, biorąc pod uwagę, że w ostatnich odczytach inflacja nadal zbliża się do celu Fed na poziomie 2 proc..

Jednak poniedziałkowa porażka może zmusić banki centralne na całym świecie do wcześniejszych obniżek stóp procentowych, przy czym niektórzy inwestorzy w pewnym momencie wyceniają 60 proc. szans, że Fed dokona awaryjnej obniżki stóp przed wrześniem.