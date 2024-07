Apple znów numerem jeden, zmierza do 4 bilionów kapitalizacji

parkiet.com

Apple jest obecnie wart prawie 3,6 biliona dolarów, Microsoft nr 2 z 3,5 biliona dolarów, przed Nvidią z 3,3 biliona dolarów. Indeksy S&P 500 i zaawansowane technologicznie indeksy Nasdaq wzrosły po około 1 proc., przy czym S&P osiągnął nowy dzienny szczyt na poziomie 5635, a Nasdaq odnotował nowy szczyt na poziomie 18 655; trzeci główny indeks, Dow Jones Industrial Average, wzrósł o 1,1 proc., czyli 440 punktów, do 39 730 — prawie 300 punktów mniej od rekordu wynoszącego 40 077 ustanowionego 20 maja.

Reklama

Jak można się było spodziewać, w rekordowym okresie prym wiodą zdecydowanie trzy największe firmy na świecie – Apple (wzrost o 1,9 proc.), Microsoft (1,5 proc.) i Nvidia (2,7 proc.). 10,3 biliona dolarów. To łączna wartość rynkowa Apple, Microsoft i Nvidia. To więcej niż łączny produkt krajowy brutto trzeciej i czwartej co do wielkości gospodarki świata, Niemiec i Japonii, w 2023 r. oraz łączna kapitalizacja rynkowa 350 najmniejszych spółek notowanych na giełdzie S&P.

Apple odnotował nową rekordową kapitalizację rynkową na poziomie 3,57 biliona dolarów, podczas gdy Nvidia osiągnęła najwyższy od trzech tygodni poziom 3,32 biliona dolarów (czwarta co do wielkości firma na świecie, spółka macierzysta Google, Alphabet, ma kapitalizację rynkową na poziomie 2,37 biliona dolarów).