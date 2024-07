Bitcoin spadł do najniższego poziomu od miesięcy

Intensywna wyprzedaż przekształciła poziome wsparcie na poziomie 56 500 dolarów wynikające z majowych minimów w opór. Poza tym niedźwiedzie ugruntowały swoją pozycję poniżej kluczowej 200-dniowej SMA i linii trendu hossy.

Historia wzlotu kryptowalutowej giełdy Mt.Gox

Mt.Gox była giełdą kryptowalut z siedzibą w Tokio, która działała w latach 2010-2014. W szczytowym okresie odpowiadała za ponad 70 proc. transakcji Bitcoinami.1 Chociaż jest ona najbardziej znana jako Mt.Gox, czasami nazywa się ją giełdą jako MtGox lub Mt Gox. Giełda ogłosiła upadłość w 2014 roku, ale przez lata była przedmiotem procesów sądowych i spekulacji.

Jed McCaleb stworzył stronę internetową, która stała się giełdą Mt.Gox. Początkowo był to sposób dla entuzjastów gry karcianej „Magic: The Gathering” na wymianę kart w Internecie. Nazwa Mt.Gox powstała jako akronim od „Magic: The Gathering Online Exchange”. Witryna została przeniesiona na Marka Karpelesa w 2011 roku w zamian za sześciomiesięczne przychody. Karpeles stał się największym akcjonariuszem i dyrektorem generalnym.

Mt.Gox była w szczytowym okresie uważana za największą na świecie giełdę bitcoinów. Obsługiwała od 70 proc. do 80 proc. wolumenu obrotu – tak wiele transakcji dało Mt.Gox ogromną rolę w określaniu aktywności rynkowej bitcoina.

Jego znaczenie na scenie kryptowalut sprawiło, że stał się celem hakerów, a Mt.Gox doświadczył kilka razy problemów związanych z bezpieczeństwem w ciągu lat swojej działalności. W 2011 r. hakerzy wykorzystali skradzione dane uwierzytelniające do przesłania bitcoinów. W tym samym roku braki w protokołach sieciowych doprowadziły do ​​„utracenia” kilku tysięcy bitcoinów.

W miesiącach poprzedzających luty 2014 r. klienci wyrażali coraz większą frustrację związaną z problemami z wypłatą środków. Błędy techniczne uniemożliwiły firmie dokładne zrozumienie szczegółów transakcji, w tym niepewności co do tego, czy bitcoiny zostały przeniesione do cyfrowych portfeli klientów.