Rosną oczekiwania spadku jena

W poniedziałek stratedzy OCBC, Frances Cheung i Christopher Wong, zauważyli, że „USD/JPY nadal oscyluje w pobliżu ostatnich maksimów. Jest to również prawie najwyższy poziom od 1986 r. Istnieją oczekiwania, że ​​władze japońskie będą mogły wkrótce interweniować. Chociaż poziom jena jest jednym z czynników, które należy wziąć pod uwagę, urzędnicy skupiają się również na tempie deprecjacji, ponieważ intencją interwencji jest ograniczenie nadmiernej zmienności.”

Tymczasem Vanguard widzi ryzyko spadku jena do 170 za dolara, jeśli potencjalne zmiany polityki Banku Japonii w tym miesiącu nie zwiększą rentowności obligacji kraju.

Byłby to kolejny ważny kamień milowy dla waluty po tym, jak w ostatnich dniach spadła do 161, poziomu nienotowanego od 1986 r. Jej 13-proc. spadek w tym roku wywiera presję na Japonię, aby interweniowała w celu jej wsparcia, a Bank Japonii na obniżki cen. masowe zakupy obligacji rządowych, które pomagają utrzymać luźne warunki monetarne. Kurs waluty Japonii wynosił 161,63. we wtorek w Tokio.

Rentowność obligacji albo kurs jena

Usunięcie wsparcia dla rynku obligacji spowodowałoby wzrost rentowności japońskich obligacji, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi i pomagając przyciągnąć napływ inwestycji do jena. Choć BoJ obiecał na swoim posiedzeniu 31 lipca szczegółowe informacje na temat planu cięć miesięcznych zakupów o wartości 6 bilionów jenów (37 miliardów dolarów), niewielka obniżka jedynie rozczarowałaby rynki, powiedział Ales Koutny, szef ds. stawek międzynarodowych w Vanguard, który zarządza 1,7 bilionów dolarów aktywnie zarządzanych funduszy.

– Jeśli na lipcowym spotkaniu ceny spadną jedynie do 5,5 biliona jenów lub nawet 5 bilionów jenów miesięcznie przy zakupach JGB, rynki mogą ponownie skierować dolara do jena w stronę 170 – powiedział Koutny. Dołącza do rosnącej liczby inwestorów, którzy spodziewają się spadku jena do tego poziomu.

Traderzy spodziewają się dalszych spadków jena w ciągu najbliższych 12 miesięcy w związku z gwałtownym wzrostem popytu w ciągu ostatnich dwóch tygodni na opcje kupna umożliwiające kupno dolara i sprzedaż jena. To sprawiło, że roczny wskaźnik odwrócenia ryzyka dolara do jena po raz pierwszy od 2022 r. osiągnął wartość dodatnią.