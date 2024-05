Czy stopy procentowe w USA pójdą w górę?

https://pbs.twimg.com/media/GONJuKBWAAEbX3J?format=jpg&name=900x900

Jeszcze we wtorek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadały, gdy inwestorzy rozważali dalszą ścieżkę inflacji i stóp procentowych po serii uwag wypowiadanych przez członków Rezerwy Federalnej. O 16:01 ET, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o ponad 2 punkty bazowe do 4,412 proc. Rentowność 2-letnich papierów ukształtowała się ostatnio na poziomie 4,831 proc. po spadku o niecały jeden punkt bazowy. Tymczasem w środę rentowność obligacji dwuletnich wzrosła do 4,88 po opublikowaniu kwietniowych minutek Fed.

Na tym posiedzeniu urzędnicy Rezerwy Federalnej byli coraz bardziej zaniepokojeni inflacją i wskazali, że brakuje im pewności siebie, aby kontynuować obniżki stóp procentowych.

Opublikowany w środę protokół z posiedzenia politycznego Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, które odbyło się w dniach 30 kwietnia – 1 maja wskazywał na obawy decydentów co do tego, kiedy nadejdzie czas na złagodzenie polityki pieniężnej.