Grzegorz Kołodko, minister finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003, wciąż jest niezwykle płodnym pisarzem. Niedawno została wydana jego nowa książka „Trump 2.0. Rewolucja chorego rozsądku”.. Już sam tytuł wyjaśnia, o czym ona jest i jakie stanowisko wobec obecnego prezydenta USA zajmuje jeden z najoryginalniejszych polskich ekonomistów. Jak można się domyśleć, krytykuje on bardzo ostro Trumpa, trumpizm i amerykański nowy populizm. Potępia wojny handlowe, kampanię wymierzoną w nielegalnych imigrantów, nieprzewidywalną politykę zagraniczną i działania związane z wojnami kulturowymi w USA. Czasem jednak przyznaje, że prezydent USA wykazuje „przebłyski rozsądku”. Za rozsądne z punktu widzenia USA widzi on choćby „podkręcanie spirali zbrojeń szkodzące Europejczykom”. Czy jednak to czasem nie sami Europejczycy zaczęli szybko się zbroić, bo Rosja napadła na Ukrainę? Kołodko twierdzi, że „domniemanie, iż Rosja zaatakuje państwa NATO, jest podobnym nonsensem, jak obawy Rosji, że to NATO ją napadnie”. Były polski wicepremier rozpisuje się też szeroko o konflikcie na Ukrainie, przyznając się, że się pomylił, przewidując, że do wojny nie dojdzie, ale zastrzega, że wojny można było uniknąć i można było ją zakończyć już wiosną 2022 r., ale w porozumieniu Moskwy i Kijowa rzekomo przeszkodziły USA, Wielka Brytania i Polska. No cóż, Kołodko porusza często treści kontrowersyjne. Przez treść jego książki przebija jednak głęboka wiara w to, że można ułożyć lepiej świat, stawiając na pierwszym miejscu „pragmatyczną” politykę gospodarczą, łączącą różne narody...