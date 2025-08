WIG20 zakończył poniedziałkową sesję 0,2 proc. pod kreską. W dużej mierze był to jednak efekt odcięcia dywidendy od PKO BP. Jeśli bowiem spojrzymy na WIG to okazuje się, że ten zyskał 0,8 proc. Co jeszcze działo się na rynku?

Prezes XTB w ogniu pytań

W poniedziałek w Parkiet TV gościliśmy Omara Arnout, prezesa firmy XTB. Mówił on o wynikach za II kwartał, planach na przyszłość oraz o bezpieczeństwie. Kurs XTB poniedziałkową sesję zakończył 3,1 proc. nad kreską.

PKO BP czy Orlen? Kto lepszy?

Trwa „wyścig” PKO BP z Orlenem o miano najbardziej wartościowej spółki na GPW. Obie są blisko poziomu 100 mld zł. PKO BP w poniedziałek „zaszkodziło” jednak odcięcie dywidendy.