Mimo optymistycznych nastrojów na zagranicznych giełdach inwestorzy handlujący w Warszawie nie wykazują chęci do zakupów akcji. Warto zauważyć, że indeks WIG20 ma dziś nieco bardziej pod górkę z uwagi na odcięcie prawa do dywidendy PKO BP. Pół godziny po starcie poniedziałkowego handlu wskaźnik był notowany ok. 1,4 proc. pod kreską.

Z kolei szeroki wskaźnik WIG (w przeciwieństwie do WIG20 uwzględnia dywidendy) tracił tylko 0,3 proc. Tymczasem na pozostałych europejskich giełdach przeważają zdecydowanie pozytywne nastroje. Kolor zielony zdominował indeksy zarówno rozwiniętych parkietów, jak i rynków z naszego regionu. Na tym tle warszawska giełda dziś wyraźnie odstaje.

Akcje banków odrabiają straty

Inwestorzy handlujący na krajowym parkiecie podchodzą bardzo selektywnie do segmentu największych spółek. Do łask wróciły po zeszłotygodniowej wyprzedaży akcje banków, choć poniedziałkowe odbicie ich notowań nie powala na kolana, nie przekraczając 1 proc. Piątkowe straty próbują również odrabiać papiery m.in. Budimeksu, Dino i CCC. Na drugim biegunie są mocno przecenione papiery LPP, co oznacza pogłębienie zeszłotygodniowej korekty lipcowych wzrostów. Na celowniku sprzedających znalazły się również papiery Orange i CD Projektu, które od dłuższego czasu pozostają w niełasce inwestorów. Ponadto inwestorzy chętnie pozbywają się akcji Allegro i PGE, dla których z kolei ostatnie miesiące były bardzo udane

Na szerokim rynku nieco więcej do powiedzenia mają sprzedający, co przekłada się na zniżki większości mniejszych spółek. Pozytywnie wyróżniają się akcje Coal Energy, które drożeją o blisko 15 proc. w odpowiedzi na plany ukraińskiej spółki dotyczące wznowienia wydobycia węgla w Polsce. Na celowniku kupujących są także spółki związane z przemysłem obronnym, jak Arlen, Wielton czy Lubawa.