PKO BP ściga się z Orlenem. Na prowadzenie wyszedł Orlen

Akcje PKO BP od dziś są już notowane bez prawa do dywidendy. To przekłada się na „techniczny” spadek WIG20. Po odcięciu dywidendy kapitalizacja PKO BP obniżyła się do 95 mld zł. Wyższą, sięgającą 96 mld zł, ma Orlen.