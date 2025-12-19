Czy starszy samochód nie zasługujena ochronę AC?

Masz auto warte dwadzieścia lub kilkanaście tysięcy i zastanawiasz się, czy warto dla niego jeszcze kupować autocasco? W przypadku starszego pojazdu niewiele trzeba do szkody całkowitej. Wystarczy stłuczka, w której uszkodzeniu ulegną reflektory (często LED lub ksenon), zderzak, maska i chłodnica. Koszt naprawy z wykorzystaniem oryginalnych części może przekroczyć 70% wartości pojazdu, co poddaje w wątpliwość sens naprawy samochodu.

Inna sprawa, że starsze auta stają się często łupem złodziei. Wielu właścicielom takich samochodów wydaje się, że nie warto już inwestować w ubezpieczenie AC. Dyrektor Działu Rozwoju Ubezpieczeń Majątkowych w UNIQA Jacek Rink zauważa jednak, że:

… właśnie wtedy zaczyna się najbardziej ryzykowny okres. Samochód wychodzi z gwarancji, przestaje być serwisowany w ASO, a na rynku rośnie popyt na tańsze części z niepewnych źródeł. To sprawia, że auta sześcio-, ośmio- czy dziewięcioletnie stają się atrakcyjnym łupem dla złodziei.

Do tego dochodzą koszty napraw. Nawet drobna stłuczka może skończyć się rachunkiem na kilkanaście tysięcy złotych, bo elektronika i systemy bezpieczeństwa nie tanieją z wiekiem pojazdu. Dlatego AC nie jest luksusem dla właścicieli nowych aut, ale narzędziem ochrony finansowej dla wszystkich.[1]

Twarde dane z rynku: naprawy są coraz droższe

Koszty naprawy aut nie maleją proporcjonalnie do wieku samochodu. Roboczogodzina lakiernika i cena nowego reflektora są takie same dla auta rocznego i kilkuletniego.

Średnia wartość szkody likwidowanej z polis komunikacyjnych szybko rośnie w ostatnich latach. Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), po trzech kwartałach 2024 roku osiągnęła 10 000 zł. W analogicznym okresie 2023 roku było to ponad 9 000 zł. Gazeta Ubezpieczeniowa informuje z kolei, że na koniec I kw. 2025 roku liczba szkód zgłoszonych z AC wyniosła ponad 202 000, a wartość wypłaconych z tego tytułu odszkodowań – 2,2 mld zł (niemal 10 900 zł na jedno zdarzenie).

Oznacza to, że statystyczna stłuczka rokrocznie kosztuje coraz więcej. Jeśli nie masz AC, koszt jej naprawy pokrywasz z własnej kieszeni. Przy aucie wartym 20 000 zł jedna drobna szkoda może pochłonąć połowę jego wartości.

PIU przytacza przykład kierowcy, który zapłacił za AC auta 1964 zł składki i wjeżdżając na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Koszt naprawy jego samochodu z AC wyniósł 54 800 zł. Składka okazała się niska w porównaniu z odszkodowaniem.

AC nawet dla osiemnastolatka

Wielu kierowców rezygnuje z AC, bo uważa, że starego auta nie da się ubezpieczyć. To nieprawda. Rynek ubezpieczeń dostosował się do realiów, w których średni wiek samochodu w Polsce wynosi ok. 16 lat.

W UNIQA taki wiek nie jest przeszkodą, aby zawrzeć ubezpieczenie AC. Wybierając wariant Kosztorys bez amortyzacji lub Kosztorys z amortyzacją, możesz ubezpieczyć nawet osiemnastoletnie auto. Jeśli chcesz, aby Twój pojazd naprawiany był w warsztacie lub w ASO, nową polisę zawrzesz na samochód maksymalnie piętnastoletni. Przy odnowieniu umowy wiek ubezpieczanego pojazdu nie będzie mieć już jednak znaczenia.

Ile to kosztuje? Kalkulacja opłacalności AC

Załóżmy scenariusz:

• Samochód: Ford Focus 1.5 TDCi Trend.

• Wartość: 20 000 zł.

• Koszt pełnego pakietu OC+AC: 1000–1500 zł (przy bezszkodowej jeździe kierowcy w kilku ostatnich latach).

Jeśli w rok zdarzy Ci się jedna szkoda parkingowa (np. wgniecenie drzwi i błotnika), koszt naprawy u lakiernika wyniesie ok. 3000–4000 zł. To już więcej niż roczna składka na ubezpieczenie. A jeśli auto zostanie skradzione? Tracisz jego równowartość – 20 000 zł.

