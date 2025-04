- Administracja Trumpa może grać w „tchórza” z partnerami handlowymi, ale uczestnicy rynku nie chcą czekać na wyniki tej gry. Najpierw sprzedają, a później zadają pytania – twierdzi Michael Arone, główny strateg inwestycyjny w State Street Global Advisors.

- Rynki robią jedną rzecz: wyceniają globalną recesję. Kto to przerwie? Banki centralne mogą pomóc – uważa George Saravelos, analityk Deutsche Banku.

Donald Trump wywołał trzęsienie ziemi na giełdach 1,7 biliona dolarów wyparowało z Wall Street na początku czwartkowej sesji. Ostra wyprzedaż na globalnych rynkach była reakcją na nowe amerykańskie cła.

Jak dane z amerykańskiego rynku pracy wpłynęły na giełdy?

Rynkom niewiele pomogły dane napływające z gospodarki amerykańskiej. W piątek po południu opublikowany raport o sytuacji na rynku pracy w marcu. Wynika z niego, że co prawda stop bezrobocia wzrosła z 4,1 proc. do 4,2 proc., ale przybyło 228 tys. nowych etatów. Średnio spodziewano się przyrostu 135 tys. miejsc pracy. Okazał się on dużo większy niż oczekiwano, choć przecież doszło do dużych zwolnień w administracji federalnej. Dosyć silny okazał się również wzrost płac. Sięgnął on 3,8 proc. rok do roku. Inwestorzy uznali jednak, że to prawdopodobnie ostatni dobry raport z rynku pracy, zanim dojdzie do pogorszenia koniunktury związanego z wojną handlową.

- Wzrost liczby miejsc pracy poza rolnictwem o 228 000 w marcu przynosi pewne mile widziane dobre wieści w obliczu eskalującej globalnej wojny handlowej, pokazując, że rynek pracy pozostaje w solidnej kondycji pomimo obciążeń wynikających z cięć federalnych miejsc pracy prowadzonych pod wpływem DOGE. Oczekujemy, że przyrost miejsc pracy pozostanie zdrowy, choć wolniejszy, w tym roku – zakładając oczywiście, że dochody z taryf ogłoszonych na początku tego tygodnia zostaną ponownie wprowadzone do gospodarki, zapobiegając recesji – ocenia Thomas Ryan, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.