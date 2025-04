Jak w piątek zachowuje się złoty na rynku walutowym? Odpowiedź brzmi: to zależy. Gdyby patrzeć na zachowanie złotego w zestawieniu z dolarem można byłoby mówić o słabość naszej waluty. Złoty traci bowiem w tym układzie około 0,3 proc. i dolar jest wyceniany na 3,76 zł. W dużej mierze ruch ten jest też spowodowany mocniejszym dolarem na globalnym rynku. Para EUR/USD traci dzisiaj 0,4 proc. i jest nieznacznie powyżej poziomu 1,13.

Złoty mocniejszy wobec euro i franka

Lepiej złoty prezentuje się w zestawieniu z euro. W tym układzie nasza waluta nawet zyskuje na wartości, chociaż nieznacznie. O poranku był to ruch o około 0,1 proc. i euro było wyceniane na 4,26 zł. Mocniej złoty umacniał się wobec franka szwajcarskiego. Był to ruch o 0,3 proc. do poziomu 4,52 zł. - Ostatnie godziny obrotu na rynkach przyniosły nie przyniosły większych zmian. Rynek chce wierzyć, iż kwestia sporu handlowego USA-Chiny jest deeskalowana. Z drugiej strony inwestorzy czekają na zapowiadaną umowę Ukraina - Rosja - USA w zakresie konfliktu na wschodzie. Nastroje na rynkach są dość optymistyczne. Wczoraj na GPW dochodowy indeks WIG pierwszy raz w historii „zameldował się” na poziomie 100 000 pkt. Brak jest jednak istotniejszych zmian PLN, tutaj rynek czeka już na majowe ruchy na stopach po serii słabszych makro za marzec. W efekcie, z rynkowego punktu widzenia na złotym nie dzieje się zbyt wiele. Kursy oscylują w lokalnych konsolidacjach - wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.