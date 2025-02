Nadzieje na koniec wojny w Ukrainie

Obserwujemy nie tylko wyraźne umocnienie euro czy złotego, ale również wzrosty na europejskich parkietach. Ogólna niepewność jednak pozostaje, co obrazowane jest przez kontynuację wzrostów cen złota. Co koniec wojny na Ukrainie oznaczałby dla złotego?

Wczoraj miało dojść do przełomowej rozmowy telefonicznej między prezydentem USA, Donaldem Trumpem oraz prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Przywódcy rozmawiali przede wszystkim na temat wojny na Ukrainie, ale również o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Przed rozmową doszło do wymiany więźniów, co ma pokazywać, że negocjacje zaczynają nabierać tempa. Sam Trump miał przyznać, że widzi szanse na spotkanie z Putinem, prawdopodobnie w Arabii Saudyjskiej. Niemniej w trakcie rozmowy miała też pojawić się propozycja dwóch spotkań: w Moskwie oraz w Waszyngtonie, co jest na ten moment wydaje się być mało prawdopodobne.

Choć rynki finansowe wydają się być pozytywnie nastawione, to jednak potencjalne zakończenie wojny czy jej zamrożenie może nie być bardzo korzystne dla samej Ukrainy. Amerykańscy dowódcy przyznają, że powrót Ukrainy do granic sprzed 2014 roku wydaje się być mało prawdopodobne. Dodatkowo Putin ma cały czas naciskać na to, aby ukraińscy żołnierze wycofali się z przejętych po 2022 roku terytoriów. Z kolei Zelensky mówi o wymianie ziem - te które Ukraina przejęła Rosji na te okupowane przez agresora.

Warto jednak zwrócić uwagę na wyraźne umocnienie aktywów w Europie. Euro zyskuje na szerokim rynku, przede wszystkim w stosunku do amerykańskiego dolara. EURUSD notuje ponownie poziomy powyżej 1,0400. Patrząc na franka, ten jest najsłabszy w stosunku do euro od początku tego roku, patrząc z perspektywy walut G10. Zyskuje również złoty czy węgierski forint. Dzisiaj o poranku para EURPLN spadła poniżej poziomu 4,16, natomiast para USDPLN spadła poniżej 4,0. Mocne wzrosty widać również na europejskich indeksach. DAX wychodzi na nowe historyczne szczyty. Od dołka z poprzedniego tygodnia zyskał już blisko 6%. WIG20 ma się podobnie, przebijając poziom 2600 punktów i tym samym wzrastając do najwyższego poziomu od 2018 roku! To pokazuje, jak ogromne są europejskie nadzieje na zakończenie tego konfliktu.

Przed godziną 10:00 za dolara płacimy 3,9986 zł, za euro 4,1639 zł, za franka 4,4002 zł, za funta 4,9892 zł.