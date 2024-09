Kolejny dzień, kolejna obniżka stóp procentowych w Chinach. Tym razem chińskie władze obniżyły jednoroczną stopę procentową MLF o 0,3% do 2%, co stanowi największą w historii redukcję tej stopy i pozwoli zasilić gospodarkę kwotą rzędu 300 miliardów juanów. Jest to kolejny dowód na to, że jest to moment, w którym PBOC robi wszystko, co w jego mocy, co może mieć trwały wpływ na chińskie rynki finansowe i gospodarkę.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka światowa Chiny: Bank centralny mocno stymuluje gospodarkę Chiński bank centralny ogłosił luzowanie polityki pieniężnej, większe niż się spodziewali tego inwestorzy. Będzie on też mocniej wspierał rynek nieruchomości oraz giełdę. Wszystko to ma pomóc gospodarce Chin osiągnąć tegoroczny cel wzrostu.

Chińskie środki stymulacyjne szturmem podbiły rynki finansowe. Notowania surowców i europejskich indeksów giełdowych gwałtownie wzrosły, napędzane zwłaszcza przez sektory skupione na górnictwie/wydobyciu oraz towarach luksusowych. Podczas gdy niektórzy obawiają się, że chiński pakiet stymulacyjny nie zaradzi chińskiej deflacji, inni postrzegają go jako nową erę dla chińskiego banku centralnego, który staje się bardziej ekspansywny i wspiera wzrost. Obniżka stóp procentowych Fed w połączeniu z chińskimi bodźcami stymulacyjnymi to potężna siła dla akcji i innych ryzykownych aktywów, gdy zbliżamy się do IV kwartału 2024 roku.

Początek środowej sesji przynosi wzrosty kursu euro na rynku walutowym, podczas gdy pod presją notowany jest między innymi jen japoński. Polski złoty notuje mieszane poziomy. Za dolara zapłacimy obecnie 3,8050 zł, za euro 4,2589 zł, za funta 5,0982 zł, a za franka 4,5130 zł. Najważniejszymi odczytami dnia mogą być natomiast decyzje w sprawie stóp procentowych w Szwecji oraz Czechach.

Dział Analiz XTB