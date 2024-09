Opublikowane w nocy dane o bilansie handlowym Chin wypadły mieszanie - w sierpniu nadwyżka wzrosła do 91 mld USD, a eksport przyspieszył do 8,7 proc. r/r, ale dynamika importu wyhamowała do zaledwie 0,5 proc. r/r. Dane te pokazują, że strukturalne problemy chińskiej gospodarki pozostają widoczne - jest to m.in. słabość popytu wewnętrznego. Te dane przeszły jednak bez większego echa.