Sytuacja na rynkach 6 marca - zaskakująco dobre dane z Niemiec

Warto będzie obserwować kolejne odczyty makro z Niemiec, gdyż może mieć to przełożenie na notowania EUR w średnim terminie. Dzisiaj nadmiernej reakcji nie widać, w gronie najsilniejszych walut w środę rano są jen i waluty Antypodów. Zejście USDJPY poniżej poziomu 150,00 jest już wyraźne i jest to pokłosie spadających rentowności amerykańskich obligacji (na 10-letnich pękło wczoraj kluczowe wsparcie przy 4,20 proc.) po tym, jak dane ISM dla usług rozczarowały. Z amerykańskiej gospodarki zaczynają napływać dane sygnalizujące jej hamowanie, a to oznacza, że za chwilę rynki bardziej "zajmą" się tematem rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych przez FED - rynek wycenia z 72 proc. prawdopodobieństwem, że dojdzie do tego w czerwcu. Te spekulacje są jednak nieco tonowane przez pojawiające się głosy w FED (w ostatnich dniach Raphael Bostic), że do luzowania polityki monetarnej należy podejść ostrożnie, czyli bez nadmiernego pośpiechu. I takiego, dość zachowawczego przekazu oczekuje rynek dzisiaj ze strony szefa FED. Jerome Powell o godz. 16:00 przedstawi w Kongresie półroczny raport na temat sytuacji gospodarczej i perspektyw polityki monetarnej, oraz będzie odpowiadał na pytania kongresmenów. Podejście FED jest słuszne - bank centralny nie powinien rozbudzać nadmiernych oczekiwań - ale to nie oznacza bynajmniej, że rozpoczęcie cyklu obniżek stóp nie jest bliżej. Wszystko będzie zależeć od kolejnych danych - dzisiaj o godz. 14:15 mamy szacunki ADP za luty, a o godz. 16:00 dane JOLTS za styczeń. Ostatnie odczyty ISM pokazały też na słabsze subindeksy zatrudnienia, co może sugerować, że piątkowe dane Departamentu Pracy nie będą już tak dobre, jak w styczniu.

Reklama

Reklama

Dzisiaj w kalendarzu poza tematyką z USA, mamy też decyzję Banku Kanady o godz. 16:00. Zmian w poziomie stóp procentowych się nie oczekuje, rynek będzie bardziej oczekiwał wskazówek dotyczące tego, kiedy rozpocznie się luzowanie. Tu pomocna może być też konferencja prasowa szefa BOC, która rozpocznie się o godz 16:30. Rynek daje aż 80 proc. szans na to, że do obniżki stóp o 25 punktów baz. dojdzie na początku czerwca. Z kolei 40 proc. ma termin kwietniowy. Sam dolar kanadyjski jest dzisiaj dość stabilny, ale na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy wypadał on słabo w relacji do amerykańskiego odpowiednika.

Ogromną zmienność notują kryptowaluty. Wczoraj po południu mieliśmy do czynienia z "kaskadowym" zamykaniem pozycji na BTC po tym, jak nie udało się wyraźniej wybić szczytu z 2021 r. Później jednak popyt znów przejął kontrolę. W krótkim terminie inwestorom udzielają się też emocje, jakie widzimy na rynkach akcji - na Wall Street wczoraj widoczna była korekta, choć pod koniec handlu spadki zostały nieznacznie zredukowane.

EURUSD - dzisiaj wybijemy opór przy 1,0887?

Wspólna waluta dostała dzisiaj wsparcie z Niemiec. Dane o bilansie handlowym mogą być "jaskółką" zapowiadającą odbicie w tej największej gospodarce strefy euro, choć wiele może zależeć od tego, jak będą sobie radzić... Chiny. Przed nami jeszcze dane o sprzedaży detalicznej w strefie euro o godz. 11:00, a potem czekamy na kluczowe informacje z USA. Słabsze dane makro już sprowadziły rentowności obligacji niżej, co może rzutować na dolara. Niewykluczone jednak, że część inwestorów zwleka z decyzjami do publikacji piątkowych danych Departamentu Pracy. Rośnie jednak prawdopodobieństwo zainicjowania wyraźniejszej fali spadkowej amerykańskiej waluty na szerokim rynku.