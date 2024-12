Artur Olech, prezes PZU. O zbrodniach przeszłości i planie na przyszłość

Poza tym to nie jest historia wyłącznie o nazwiskach, tylko o biznesie. Jestem dumny, że w transparentnych procesach rekrutacyjnych pozyskaliśmy tak silnych merytorycznie i kompetencyjnie członków zarządów obu banków. Na podstawie listu intencyjnego z 2 grudnia br. chcemy by Pekao SA pod przywództwem Cezarego Stypułkowskiego odkupił od PZU pakiet akcji Alior Banku oraz aby docelowo oba zarządy banków przedstawiły nam docelowy, optymalny plan na przyszłość. Będziemy jako PZU nadal sprawować nadzór nad aktywami bankowymi w naszej grupie. Mamy jako właściciel oczekiwania co do przychodów, co do efektów potencjalnych synergii i to na pewno będziemy egzekwować. Z drugiej strony chcemy się skupić na współpracy z oboma bankami w zakresie biznesu, wzajemnej sprzedaży naszych produktów, czyli bancassurance. Zarówno prezes Cezary Stypułkowski i jego team oraz prezes Piotr Żabski ze swoim zarządem odegrają istotną rolę w wypracowaniu najbardziej efektywnego modelu współpracy.

Uspokaja pan zarząd Aliora, że nie zostanie tak szybko zwolniony.

Odpowiedziałem już na to pytanie.

Po sprzedaży Aliora będzie także zmiana poziomu zaangażowania PZU w Pekao?

Nie ma takich planów. Mamy natomiast plan uporządkowania modelu operacyjnego grupy, co nie dotyczy tylko banków. To także kwestia należących do nas innych aktywów.

Link4 na sprzedaż?

Bzdura. Link4 to jest działalność ubezpieczeniowa, czyli zasadnicza część biznesu Grupy PZU. Nie chcemy sprzedawać, ale chcemy większej współpracy, integracji oraz efektów synergii. Wiele obszarów wymaga poprawy. Chcemy zachować strategię multibrandową, bo jesteśmy przekonani, że w Polsce ma ona sens. Link4 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych brandów na polskim rynku. Ma dziś wreszcie w zarządzie kompetentny zespół ludzi, którzy potrafią działać w obszarach i kanałach, które mogą uzupełniać ofertę Grupy PZU.

Będziecie powiększać portfolio takich brandów?

Nie wykluczamy. Odpowiedź na to pytanie przyniesie operacjonalizacja nowej strategii.