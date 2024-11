PZU zaskoczyło wynikami. W strategii będzie plan na banki

Bank Pekao i Alior Banku wniosły w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku do jej wyniku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, 1,6 mld zł (wzrost o 6,3 proc. r./r.), a w samym III kwartale 589 mln zł (wzrost o 10,9 proc. r./r.). Co więcej, składka przypisana brutto pozyskana przez PZU ze sprzedaży polis we współpracy z Pekao i Aliorem sięgnęła 457 mln zł i była o 61 proc. wyższa niż w III kwartale zeszłego roku. Składka zebrana tą drogą od początku roku wyraźnie przekroczyła 1,1 mld zł.

– To dobre liczby, choć potencjał nie jest do końca wykorzystany – mówił Olech. – Wynikom banków sprzyja wyjątkowe otoczenie – wysokie stopy procentowe – dodał.

Nie chciał mówić o przyszłości Aliora i Pekao w Grupie PZU. Szczegóły w tej sprawie poznamy zapewne 2 grudnia w czasie prezentacji nowej strategii na lata 2025–2027. W niedawnym wywiadzie dla „Parkietu” Jakub Jaworowski, minister aktywów państwowych, mówił, że jeśli spojrzeć na porównywalne spółki ubezpieczeniowe w Europie, to wydaje się sytuacją nietypową, że duży ubezpieczyciel kontroluje duży bank. – A dwa banki, które w dodatku jakoś ze sobą konkurują? To już bardzo dziwna sytuacja – stwierdził szef resortu aktywów państwowych.

Olech stwierdził w czwartek, że Grupa PZU zamierza się mocniej skupić na podstawowym biznesie, czyli ubezpieczeniach. Powiedział też, że jeśli chodzi o sprzedaż polis, bardziej efektywny z dwóch banków Grupy jest Alior.

Aktywa i kurs

Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły po trzech kwartałach 2024 r. o blisko 34 proc. r./r. – do 64,2 mld zł. Te zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 29,9 proc. r./r. – do 31,1 mld zł. Na koniec września TFI PZU zarządzało aktywami zgromadzonymi w PPK o wartości 6,2 mld zł, co oznacza ich wzrost o 64,6 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy i o 35,8 proc. od początku 2024 r. TFI PZU pod względem wartości zarządzanych aktywów PPK jest wiceliderem rynku. Ma w nim udział na poziomie 21,6 proc. Na koniec III kwartału wartość aktywów całej Grupy PZU sięgnęła blisko 494 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 27,3 mld zł.