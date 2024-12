Konta IKE i IKZE co do zasady mają promować długoterminowe oszczędzanie na emeryturę. W praktyce wybierając te rozwiązania można odczuć korzyść nie tylko w przyszłości, ale także już teraz. Oszczędzanie i inwestowanie w ramach IKE i IKZE zwolnione jest bowiem z podatku od zysków kapitałowych, którego stawka w Polsce wynosi 19 proc. (przy spełnieniu warunków związanych z długoterminowym oszczędzaniem). W przypadku IKZE dochodzi jeszcze jeden aspekt. Wpłaty na te rachunki można odliczyć od podstawy opodatkowania podczas rozliczenia rocznego PIT. Po zmianach, jakie zaszły kilka lat temu w systemie podatkowym, IKZE stało się szczególnie korzystne dla osób, które ze względu na wysokość dochodów wpadają w drugi próg podatkowy, wynoszący 32 proc. W ich przypadku korzyść podatkowa przy rozliczeniu rocznym może wynieść ponad 3 tys. zł dla osób zatrudnionych na etacie i aż ponad 4,5 tys. zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Należy jednak zaznaczyć, że część oszczędności będziemy musieli w przyszłości fiskusowi oddać — wypłacając środki po 65. roku życia, będziemy musieli odprowadzić od nich bowiem zryczałtowany 10-proc. podatek.

W końcówce roku konta IKE i IKZE cieszą się szczególną popularnością Polaków. Z jednej strony przejawia się to poprzez wzrost liczby nowo zakładanych rachunków, a z drugiej strony poprzez największe wpłaty na te konta. Te jednak też mają odgórne ograniczenia w postaci rocznych limitów. Dla IKE w tym roku jest to kwota 23 472 zł. Dla IKZE zaś limit wynosi standardowo 9388,80 zł, a dla samozatrudnionych jest wyższy i sięga 14 083,20 zł. Niewykorzystane limity nie przechodzą jednak na kolejne lata, a to powoduje, że chcąc faktycznie skorzystać z zalet podatkowych tych kont jeszcze w 2024 r. trzeba się spieszyć. Czasu do końca roku zostało bowiem coraz mniej. Tak samo zresztą jak czasu do emerytury.

Tomasz Stadnik, prezes zarządu TFI PZU - „IKZE – ostatni dzwonek na ulgę podatkową”

Koniec roku to czas podsumowań i planów, również finansowych. Dlaczego warto zastanowić się nad wpłatą na IKZE właśnie teraz?

Przede wszystkim dlatego, że tegoroczne wpłaty na IKZE pozwolą uzyskać znaczącą ulgę podatkową. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę może to być około 3 tysiące, a dla samozatrudnionych ulga może wynieść ponad 4,5 tysiąca. To realne korzyści, które odczujemy już w przyszłorocznym rozliczeniu PIT za 2024 rok. Aby jednak skorzystać z tej ulgi, wpłata na IKZE musi zostać dokonana do 31 grudnia. To kluczowy termin.

Czy IKZE jest produktem odpowiednim tylko dla osób myślących o emeryturze?

Absolutnie nie. IKZE łączy dwie korzyści – ulgę podatkową tu i teraz oraz budowanie kapitału na przyszłość. Zgromadzone środki są prywatne, podlegają dziedziczeniu i mogą być wykorzystane zgodnie z potrzebami oszczędzającego. Dzięki temu IKZE jest elastycznym narzędziem zarówno dla tych, którzy już dziś planują swoją przyszłość finansową po zakończeniu aktywności zawodowej, jak i dla tych, którzy chcą skorzystać z ulgi podatkowej.

Co wyróżnia ofertę IKZE w TFI PZU? IKZE, które oferujemy w ramach Pakietu Wyższa Emerytura, daje dostęp aż do 22 funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy indeksowych, które pozwalają na dywersyfikację portfela i dostosowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnych potrzeb klienta. Udostępniamy również fundusze tzw. cyklu życia, w których ryzyko inwestycyjne maleje wraz ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego. Dodatkowo, obsługa IKZE jest prosta i intuicyjna dzięki platformie inPZU, a brak obowiązku regularnych wpłat daje pełną swobodę oszczędzania.

Czy zatem wpłata na IKZE to jednorazowa decyzja czy raczej długoterminowa strategia?

To zależy od oszczędzającego, ale zachęcamy do systematyczności. Nawet niewielkie, regularne wpłaty mogą znacząco zwiększyć zgromadzony kapitał w dłuższej perspektywie. Naszą misją jest wspieranie Polaków w odpowiedzialnym budowaniu bezpieczeństwa finansowego, a IKZE to jedno z kluczowych narzędzi, które temu służy.

Na zakończenie – jakie rady dałby Pan tym, którzy jeszcze nie podjęli decyzji?

Nie czekajcie do ostatniej chwili. Wpłata na IKZE to prosty krok, który przynosi wymierne korzyści – zarówno teraz, jak i w przyszłości.

