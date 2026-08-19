Rynki zagraniczne pozostają ważnym elementem działalności handlowej grupy kapitałowej PKP Cargo. Obecnie zarząd spółki szczególnie duże perspektywy rozwoju kolejowych przewozów towarowych dostrzega w Europie Południowej, zwłaszcza w Rumunii, Słowenii i Chorwacji. – Państwa te odgrywają coraz większą rolę w obsłudze portów Morza Czarnego i Adriatyku oraz w rozwoju korytarzy transportowych Północ–Południe, które w przyszłości mogą przejąć część przepływów towarowych realizowanych dziś na kierunku zachodnim – ocenia Zbigniew Prus, prezes PKP Cargo.