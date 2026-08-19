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PKP Cargo przewozi coraz więcej ładunków. W efekcie w I połowie tego roku miało już ponad 27,1 proc. udziału w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem masy. Fot. shutterstock
Rynki zagraniczne pozostają ważnym elementem działalności handlowej grupy kapitałowej PKP Cargo. Obecnie zarząd spółki szczególnie duże perspektywy rozwoju kolejowych przewozów towarowych dostrzega w Europie Południowej, zwłaszcza w Rumunii, Słowenii i Chorwacji. – Państwa te odgrywają coraz większą rolę w obsłudze portów Morza Czarnego i Adriatyku oraz w rozwoju korytarzy transportowych Północ–Południe, które w przyszłości mogą przejąć część przepływów towarowych realizowanych dziś na kierunku zachodnim – ocenia Zbigniew Prus, prezes PKP Cargo.
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