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PKP Cargo rusza na Południe. Nowe szanse w portach Bałtyku

Spółka dostrzega duże perspektywy rozwoju w Europie Południowej, zwłaszcza w Rumunii, Słowenii i Chorwacji. Aby w pełni wykorzystać potencjał korytarzy transportowych, konieczne jest jednak sprawne zakończenie restrukturyzacji spółki matki.

Publikacja: 19.08.2026 06:00

PKP Cargo przewozi coraz więcej ładunków. W efekcie w I połowie tego roku miało już ponad 27,1 proc.

PKP Cargo przewozi coraz więcej ładunków. W efekcie w I połowie tego roku miało już ponad 27,1 proc. udziału w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem masy. Fot. shutterstock

Foto: parkiet.com

Tomasz Furman

Rynki zagraniczne pozostają ważnym elementem działalności handlowej grupy kapitałowej PKP Cargo. Obecnie zarząd spółki szczególnie duże perspektywy rozwoju kolejowych przewozów towarowych dostrzega w Europie Południowej, zwłaszcza w Rumunii, Słowenii i Chorwacji. – Państwa te odgrywają coraz większą rolę w obsłudze portów Morza Czarnego i Adriatyku oraz w rozwoju korytarzy transportowych Północ–Południe, które w przyszłości mogą przejąć część przepływów towarowych realizowanych dziś na kierunku zachodnim – ocenia Zbigniew Prus, prezes PKP Cargo.

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