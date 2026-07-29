Producenci taboru szynowego nadal mają dobre perspektywy rozwoju, zwłaszcza w krótkim terminie. – Inwestycje w tabor wspierają programy modernizacji kolei, środki europejskie, rosnąca liczba pasażerów oraz konieczność wymiany taboru z uwagi na dobiegający końca cykl ich trwałości. Jednocześnie jest to rynek wymagający, charakteryzujący się silną konkurencją, długimi cyklami realizacji kontraktów oraz wysokimi wymaganiami technicznymi i homologacyjnymi – informuje Łukasz Mikołajczyk, rzecznik prasowy Newagu. Dodaje, że grupa koncentruje się zarówno na rynku polskim, jak i na dalszej ekspansji w Europie Środkowej.

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Newag zabiega o dostawy elektrycznych i hybrydowych zespołów trakcyjnych

Nowosądecka grupa przekonuje, że również jej rozwojowi sprzyja finansowanie inwestycji kolejowych ze środków krajowych i europejskich oraz rosnące zapotrzebowanie na niskoemisyjny transport. Dodatkowo może poszczycić się zdywersyfikowanym portfelem zamówień oraz własnymi kompetencjami konstrukcyjnymi i produkcyjnymi. Z kolei do najważniejszych wyzwań zalicza dziś wzrost i zmienność kosztów komponentów, ograniczoną dostępność wykwalifikowanych pracowników, długotrwałe procesy dopuszczenia pojazdów do obrotu oraz brak wystarczająco stabilnej, długoterminowej strategii taborowej.

Newag przede wszystkim zabiega o kontrakty dotyczące dostaw elektrycznych i hybrydowych zespołów trakcyjnych, lokomotyw oraz usług utrzymania i modernizacji. Obecnie prowadzonych jest kilka postępowań m.in. w woj. śląskim i zachodniopomorskim, w których spółka rozważa udział. Wśród nich prawdopodobnie jest duży przetarg na zakup nowych 32 pociągów pasażerskich z opcją na kolejne 20 sztuk o szacunkowej wartości około 4,5 mld zł ogłoszony wspólnie przez samorządy województwa śląskiego.

Wiadomo za to, że spółka na razie nie będzie produkować pociągów kolei dużych prędkości. To konsekwencja wypowiedzianego 9 czerwca 2026 r. porozumienia o współpracy z Siemens Mobility. W efekcie Newag nie złożył wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym prowadzonym przez PKP Intercity dotyczącym dostaw pociągów kolei dużych prędkości. Jednocześnie spółka nie wyklucza współpracy z partnerami branżowymi przy innych przyszłych tego typu projektach.

Na rynku europejskim priorytetem pozostają projekty dotyczące lokomotyw wielosystemowych oraz pojazdów zgodnych z wymaganiami TSI. – Newag prowadzi proces homologacji lokomotywy Griffin E4MSUa m.in. dla Niemiec, Austrii i Węgier oraz monitoruje postępowania na rynkach otwartych, samodzielnie lub wspólnie z partnerami – podaje Mikołajczyk. Z uwagi na poufność i konkurencyjny charakter postępowań nie udziela dodatkowych informacji w tej sprawie.

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Newag rozbudowuje i reorganizuje zakład produkcyjny w Nowym Sączu

W tym roku Newag miał w planach realizację dwóch dużych inwestycji. Pierwsza, o wartości ponad 29 mln zł, dotyczy rozbudowy i reorganizacji zakładu produkcyjnego w Nowym Sączu, zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz modernizacji infrastruktury produkcyjnej. Obecnie znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji. Jej celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych, usprawnienie przepływu materiałów, skrócenie czasu realizacji procesów oraz poprawa efektywności energetycznej i operacyjnej spółki.

Drugie przedsięwzięcie, o wartości ponad 44 mln zł, jest związane z kompleksową robotyzacją procesów spawalniczych, w tym z wdrożeniem zrobotyzowanej linii spawania laserowego. Inwestycja ma zwiększyć powtarzalność i jakość procesów oraz skrócić czas produkcji. Projekt jest realizowany etapowo. Pierwotnie miał być zakończony w I połowie tego roku, ale jego realizacja jeszcze trwa.

Newag prowadzi również bieżące inwestycje w oprzyrządowanie produkcyjne, park maszynowy, środki transportu wewnętrznego, cyfryzację oraz rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. – W I kwartale 2026 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły około 24 mln zł. Spółka otrzymała ponadto decyzję o wsparciu nowej inwestycji o kosztach kwalifikowanych wynoszących 15,7 mln zł, z terminem realizacji do końca kwietnia 2027 r. – twierdzi Mikołajczyk.

Spółka, spośród dotychczasowych dokonań, za szczególnie istotne uważa: rekordowy portfel zamówień, stabilną sytuację finansową grupy, rosnącą skalę działalności oraz inwestycje zwiększające zdolność i efektywność produkcji. W I kwartale firma wypracowała 422,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 85,5 mln zł zysku EBITDA oraz 58,1 mln zł zysku netto, co oznaczało istotny wzrost w ujęciu rok do roku. Jednocześnie wskaźniki zadłużenia i płynności utrzymywały pozytywny trend.