W tym roku sytuacja na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce powoli się poprawia. W ocenie zarządu PKP Cargo za wzrost rynku odpowiada przede wszystkim stopniowa odbudowa aktywności gospodarczej w sektorach korzystających z transportu kolejowego. – Widzimy większą aktywność w łańcuchach dostaw związanych z przemysłem, budownictwem i obsługą portów morskich. Jednocześnie kolej korzysta na stopniowej normalizacji przepływów towarowych po okresie bardzo dużej niepewności gospodarczej w Europie – uważa Zbigniew Prus, prezes PKP Cargo.