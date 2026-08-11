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Przewozy kolejowe rosną. PKP Cargo na plusie

Rosnące przewozy towarowe, inwestycje infrastrukturalne i poprawa koniunktury sprzyjają kolei. PKP Cargo wykorzystuje wzrost rynku, zwiększając udziały i rozwijając przewozy intermodalne, które mają być jednym z kluczowych kierunków rozwoju spółki.

Publikacja: 11.08.2026 06:00

Przewozy kolejowe rosną. PKP Cargo na plusie

Foto: materiały prasowe PKP Cargo

Tomasz Furman

W tym roku sytuacja na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce powoli się poprawia. W ocenie zarządu PKP Cargo za wzrost rynku odpowiada przede wszystkim stopniowa odbudowa aktywności gospodarczej w sektorach korzystających z transportu kolejowego. – Widzimy większą aktywność w łańcuchach dostaw związanych z przemysłem, budownictwem i obsługą portów morskich. Jednocześnie kolej korzysta na stopniowej normalizacji przepływów towarowych po okresie bardzo dużej niepewności gospodarczej w Europie – uważa Zbigniew Prus, prezes PKP Cargo.

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