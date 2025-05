Opublikowana przez spółkę informacja krótko po rozpoczęciu czwartkowego handlu wywołała natychmiastową reakcję rynku wyciągając kurs Wieltonu ponad 6 proc. nad kreskę.

Reklama

Największy rodzimy producent przyczep, naczep i zabudów samochodowych poinformował, że otrzymał potwierdzenie od znaczącego klienta międzynarodowego działającego w sektorze e-commerce złożenia zamówienia na dostawę przez Grupę Wielton naczep różnych typów, zgodnie z określoną specyfikacją. - Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do końca 2025 roku. Łączna wartość zamówienia wynosi równowartość około 164 mln zł (po przeliczeniu według kursu średniego NBP dla EUR/PLN z dnia 28 maja 2025 r.). Szczegółowe warunki zamówienia zostaną uzgodnione przez strony - podaje Wielton w komunikacie. Zawarcie umowy na realizację zamówienia planowane jest w ciągu najbliższych tygodni.

Wyniki Wieltonu ucierpiały przez spowolnienie

Największy rodzimy producent przyczep i naczep mocno odczuł załamanie popytu w branży przewozowej, co negatywnie przełożyło się na jego wyniki i sytuację finansową. Pierwszy kwartał 2025 r. przyniósł pogłębienie negatywnych tendencji w jego wynikach. W tym okresie zanotował 53,2 mln zł straty netto w porównaniu do 17,9 ml zł straty w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży zmniejszyły się rok do roku o ponad 11 proc. do 486,2 mln zł mln zł. W całym 2024 roku Wielton odnotował 142 mln zł straty netto. Trudna sytuacja finansowa grupy i mglista perspektywa odbicia popytu sprawiły, że zarząd zrewidował plany inwestycyjne na 2025 rok do ok. 46 mln zł koncentrując się na kluczowych i niezbędnych inwestycjach wspierających realizację założeń strategicznych grupy. Jednocześnie spółka podjęła działania w celu pozyskania finansowania do 50 mln zł do końca czerwca 2025 roku. Plan przewiduje dokapitalizowanie spółki kwotą minimum 50 mln zł przez jej głównych akcjonariuszy poprzez objęcie akcji nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

Grupa Wielton jest trzecim największym producentem naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie.