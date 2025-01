Grupa PKP Cargo rozwija zagraniczne przewozy

Z ostatnich danych wynika, że w 2023 r. PKP Cargo International uzyskało 352,5 mln zł przychodów i 59,4 mln zł zysku EBITDA z tytułu działalności przewozowej oraz 129,4 mln zł przychodów i 32,9 mln zł EBITDA z działalności bocznicowej. Razem te dwa biznesy zapewniły spółce 2/3 całości sprzedaży.

Grzesło jest prezesem PKP Cargo International od września ubiegłego roku. Podmiot ten to dawne AWT, którego 80 proc. udziałów przejęto w maju 2015 r. za 427,3 mln zł. Wówczas był to drugi co do wielkości towarowy przewoźnik kolejowy w Czechach z udziałami w rynku ponaddwukrotnie większymi niż obecnie.