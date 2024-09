W grupie PKP Cargo doszło do zmian na kluczowych stanowiskach

PKP Cargo International (dawne AWT), czeska firma należąca do PKP Cargo, ma nowego prezesa. Został nim Łukasz Grzesło, menedżer z branży kolejowej, specjalizujący się w rozwoju międzynarodowych przewozów kolejowych. W Czechach pracuje od siedmiu lat. Zarządzał m.in. przewozami w korytarzu transportowym Północ–Południe, łączącym Polskę i Czechy z krajami Europy Środkowej i Południowej.

Kolejowy korytarz Północ – Południe zyskuje na znaczeniu

Powołując Grzesło na prezesa, zarząd PKP Cargo chce odbudować potencjał grupy w obszarze przewozów międzynarodowych. „Dlatego wzmacniamy naszą spółkę w Ostrawie, która jest dla nas oknem do Europy Środkowej i Południowej. Chcemy, aby grupa PKP Cargo realizowała jak najdłuższe przewozy, najlepiej przez trzy, cztery albo nawet pięć granic – oczywiście przy maksymalnym wsparciu swoich spółek zagranicznych” – twierdzi Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo.

Zauważa, że korytarz kolejowy Północ–Południe, czyli szlak, który łączy polskie porty nad Bałtykiem z portami nad Adriatykiem i Morzem Czarnym, zyskuje na strategicznym znaczeniu. Polski przewoźnik chce na nim jeździć więcej i dalej. „Myślimy perspektywicznie i długofalowo, jeszcze raz udowadniając, że naszym celem jest odbudowa potencjału PKP Cargo i powrót na pozycję jednego z europejskich liderów w przewozach towarowych” – przekonuje Wojewódka.

PKP Cargo International przetransportowała w ubiegłym roku 5,7 mln ton ładunków, co oznaczało spadek o 19 proc. Szczególnie duże zniżki zanotowano w przewozach intermodalnych, paliw płynnych oraz metali i rud. W efekcie firma miała zaledwie 3,9-proc. udział w czeskim rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem tzw. pracy przewozowej i zajmowała na nim szóstą pozycję. Większe udziały ma tam m.in. należąca do grupy Orlen firma Orlen Unipetrol Doprava (5,1 proc.). PKP Cargo sfinalizowało zakup 80 proc. udziałów dawnym AWT w maju 2015 r. Zapłaciło za nie 427,3 mln zł. Wówczas był to drugi co do wielkości towarowy przewoźnik kolejowy w Czechach z udziałami w rynku ponaddwukrotnie większymi niż obecnie.