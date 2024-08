Przewoźnicy zakładają poprawę sytuacji w II połowie roku

Niezależnie od tego zarząd PKP Cargo musi istotnie ograniczyć koszty działalności spółki, zwłaszcza wynagrodzeń. Firma ma do czynienia z ogromnymi przerostami zatrudnienia, gdyż liczebność załogi jest niewspółmierna do realizowanych zadań przewozowych. Z tego powodu została podjęta decyzja o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, które obejmą do 30 proc. załogi, czyli do 4142 pracowników. – Spółka ma także ogromne zadłużenie, które po rządach naszych poprzedników urosło do kwoty blisko 5,2 mld zł. Dlatego PKP Cargo ma problemy z płynnością i był to również główny powód złożenia do sądu wniosku o postępowanie sanacyjne – przekonuje Wojewódka. Dodaje, że otwarcie sanacji ma przede wszystkim na celu poprawę sytuacji finansowej i płynnościowej spółki oraz danie nadziei utrzymania ponad 10 tys. miejsc pracy. W ocenie zarządu proces restrukturyzacji pod nadzorem sądu umożliwi kontynuowanie działalności operacyjnej w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy.

Co pomaga?

Sytuacja na rynku transportu w Polsce ma również ogromny wpływ na kondycję finansową grupy OT Logistics posiadającej terminale portowe w Gdyni i Świnoujściu, firmę spedycyjną oraz spółkę kolejową.

– Przyjęliśmy strategię uniwersalności, dzięki czemu chcemy być przygotowani na każdą okoliczność rynkową. I kwartał 2024 r. był słabszy, szczególnie dla branży portowej, w porównaniu z rekordowym kwartałem sprzed roku – informuje Karol Bowżyk, członek zarządu OT Logistics. Dodaje, że celem grupy jest ustabilizowanie przeładunków i usług transportowych w wymagającej sytuacji rynkowej oraz skoncentrowanie się na nowych możliwościach rozwojowych, w tym analizie potencjalnych nowych grup towarowych mogących być przedmiotem obrotu.

Bowżyk zauważa, że I półrocze to przede wszystkim widoczny i mający wpływ na ilość przeładunków spadek importu węgla energetycznego. Ponadto spółka zaobserwowała stagnację w sektorach metalurgicznym i hutniczym. Z kolei sytuacja w branży agro, po trudnym początku roku związanym z blokadą tranzytu zboża ukraińskiego na granicy, ustabilizowała się do końca sezonu, czyli do czerwca.

Aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, grupa OT Logistics inwestuje w nowoczesne technologie. Szczególne ważne są te dotyczące komunikacji z klientami podczas całego transportu, gdyż pozwalają na dostosowanie usług do specyficznych potrzeb klientów, co ma wpływ na ich lojalność i zadowolenie. – Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, takich jak automatyzacja procesów logistycznych i digitalizacja usług, zwiększa efektywność i obniża koszty operacyjne. Dzięki skoncentrowaniu się na niszowych rynkach firmy transportowe mogą zyskać przewagę konkurencyjną, świadcząc wyspecjalizowane usługi, takie jak transport towarów wymagających specjalnych warunków, np. chłodniczy, niebezpieczny czy ładunków wielkogabarytowych – przekonuje Bowżyk.