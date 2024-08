Prokuratura zbada nieprawidłowości w PKP Cargo

Do otwarcia postępowania sanacyjnego pod koniec lipca doszło w PKP Cargo. Na zarządcę powołano Izabelę Skonieczną-Powałkę. Bez jej zgody w spółce nie może dojść do żadnych istotnych zmian. Postępowanie sanacyjne m.in. chroni przewoźnika przed wierzycielami i ułatwia przeprowadzanie zwolnień. W spółce pracę ma stracić do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 osób. PKP Cargo oszacowało, że rezerwa związana z restrukturyzacją zatrudnienia wyniesie około 249 mln zł. Z kolei roczne przewidywane oszczędności związane z redukcją kosztów osobowych wynikające z przeprowadzenia zwolnień grupowych mają sięgać około 423,4 mln zł.

Część pracowników PKP Cargo trafi do innych kolejowych firm

Część pracowników PKP Cargo będzie mogła znaleźć pracę w firmach, z którymi zarząd giełdowej spółki podpisał już listy intencyjne dotyczące zatrudnienia zwalnianych osób. Ostatnio stosowane porozumienie zawarto z Warsem, firmą usługową obsługującą podróżnych w wagonach restauracyjnych, barowych i hotelowych. Będzie do niej mogło trafić do 100 osób. Wcześniej odpowiednie porozumienia zawarto z Polregio, PKP Intercity oraz PKP Intercity Remtrak. W efekcie możliwość kontynuowania pracy ma uzyskać łącznie ponad 1 tys. osób.

Zarząd PKP Cargo podejmuje też kolejne działania mające na celu poprawienie kondycji finansowej, pozycji konkurencyjnej i efektywności spółki poprzez dokonywanie zmian na kierowniczych stanowiskach. Chodzi głównie o osoby oceniane jako współodpowiedzialne obecnej, złej sytuacji przewoźnika. „Potrzebę tych zmian dostrzegają też przedstawiciele związków zawodowych. Podkreślają oni, że spółki nie mogą naprawiać ci sami ludzie, którzy ją pogrążyli” – twierdzi Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo.

Z ostatnich danych wynika, że w I kwartale łączne koszty świadczeń pracowniczych w grupie PKP Cargo sięgały 521,3 mln zł i tym samym wzrosły rok do roku o 6 proc. W tym czasie grupa zanotowała jednak 24,5-proc. spadek przychodów i poniosła 118,1 mln zł straty netto. Jakie wyniki osiągnięto w II kwartale, ma być wiadomo 23 sierpnia.