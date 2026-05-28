CD Projekt nie rozczarował wynikami za pierwsze trzy miesiące 2026 r. Zarówno przychody, jak i zyski są powyżej oczekiwań analityków.

– W pierwszych trzech miesiącach tego roku osiągnęliśmy solidne przychody – przede wszystkim dzięki mocnej sprzedaży „Cyberpunka 2077” i „Wiedźmina 3”, a także za sprawą dodania ich do katalogu gier dostępnych w ramach Xbox Game Pass Premium i Ultimate – skomentował Piotr Nielubowicz, członek zarządu ds. finansowych CD Projektu.

Studio ma duże zasoby gotówki. Łączna wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec marca wynosiła ponad 1,4 mld zł wobec 1,32 mld zł na koniec 2025 r.

Jakie wyniki miał CD Projekt w I kwartale 2026 r.

W I kwartale 2026 r. grupa CD Projektu wypracowała 191 mln zł przychodów. To o 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku oraz 4 proc. powyżej oczekiwań analityków. Zysk operacyjny również był wyższy od prognoz rynkowych (97,1 mln zł vs. 91,6 mln zł). Analogicznie z zyskiem netto. Wyniósł 106,2 mln zł i był o prawie 12 proc. powyżej oczekiwań. Z kolei rok wcześniej wynosił 111,8 mln zł.

– Wraz z postępem prac, z kwartału na kwartał zwiększamy nakłady inwestycyjne na nadchodzące projekty, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnego poziomu rezerw gotówkowych, które na koniec marca wyniosły 1,4 mld zł. Jesteśmy dobrze przygotowani na dalszą intensyfikację równoległej produkcji kilku tytułów w ramach naszych świetnych franczyz – twierdzi Nielubowicz.

Kiedy będzie nowy Wiedźmin?

Zarząd CD Projektu potwierdził, że trzeci dodatek do „Wiedźmina 3” – czyli „Pieśni Przeszłości” – znajduje się w zaawansowanej fazie produkcji i zostanie wydany w 2027 r.

– Powrót Geralta po ponad dekadzie będzie świetną przygodą i sentymentalną podróżą przed przekazaniem symbolicznej pałeczki Ciri w nadchodzącym Wiedźminie 4 – powiedział Michał Nowakowski, współzarządzający spółką. Poinformował również, że „Wiedźmin 3: Dziki Gon” osiągnął właśnie kolejny ważny poziom sprzedażowy: gra sprzedała się łącznie w 65 milionach kopii.

– To ogromna społeczność graczy, dla których nowy dodatek może być świetną okazją do ponownego wyruszenia na szlak z Białym Wilkiem. Widzimy też ogromny potencjał w tym, by „Pieśni Przeszłości” stały się dla wielu graczy pierwszym spotkaniem ze światem Wiedźmina i początkiem przygody w tym uniwersum jeszcze przed premierą Wiedźmina 4” – dodał Nowakowski.

CD Projekt zasygnalizował, że pokaże więcej informacji dotyczących dodatku podczas tegorocznych targów Gamescom, które odbędą się pod koniec sierpnia w niemieckiej Kolonii.

Nie pojawiły się natomiast nowe informacje dotyczące czwartej części „Wiedźmina”. Analitycy zakładają, że premiera odbędzie się w 2027 r. i że w nadchodzących miesiącach ruszy marketing związany z nowym tytułem.