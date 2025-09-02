Comp pokazał wyniki. Jakie ma plany?

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Robert Tomaszewski jest prezesem i akcjonariuszem spółki Comp. Jej wycena na GPW przekracza 1,2 mld zł. Fot. mpr
Podczas poniedziałkowej sesji notowania spółki Comp zyskiwały na wartości. Po południu akcje drożały o prawie 2 proc. do 269 zł. Wycena całej firmy przekracza 1,2 mld zł. Kurs przebił już ceny docelowe z rekomendacji.
Notowania Compa poruszają się w mocnym trendzie wzrostowym, co ma związek z poprawiającą się rentownością biznesu.
To nie było udane półrocze - przyznaje zarząd firmy IT. Kolejne kwartały mają być lepsze.
Technologiczna grupa wypracowała wyższe zyski niż oczekiwał rynek. Czy uda jej się utrzymać tempo?
96 proc. przedsiębiorstw planuje rozszerzenie użycia agentów AI. Wyzwaniem jest jednak prywatność danych. Aż 53 proc. tych podmiotów wskazuje na ten aspekt jako główny problem – wynika z badania "Cloudera Global Survey 2025".
Tylko połowa firm opracowała politykę regulującą stosowanie AI. A chodzi o kwestie bezpieczeństwa, choć nie tylko – za rok wszystkie przedsiębiorstwa używające sztucznej inteligencji będą musiały wskazać, jakie narzędzia stosują i czy są one zgodne z wymogami UE.
Nadal zakładamy, że przychody i zyski za 2025 r. będą lepsze niż w 2024 r., ale jest to cel coraz bardziej wymagający z uwagi na trudne otoczenie rynkowe – poinformował podczas dzisiejszej konferencji dyrektor finansowy, Martin Balawajder.
Technologicznej spółce spadły zyski. Są poniżej oczekiwań. Jakie są perspektywy na kolejne kwartały? - Pozyskiwanie nowych klientów pozostaje utrudnione – sygnalizuje zarząd.