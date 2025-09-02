Firmy
Comp pokazał wyniki. Jakie ma plany?

Grupa Comp wypracowała wyższe zyski niż oczekiwał rynek. Uda jej się utrzymać tempo?

Publikacja: 02.09.2025 06:00

Robert Tomaszewski jest prezesem i akcjonariuszem spółki Comp. Jej wycena na GPW przekracza 1,2 mld

Robert Tomaszewski jest prezesem i akcjonariuszem spółki Comp. Jej wycena na GPW przekracza 1,2 mld zł.

Katarzyna Kucharczyk

Podczas poniedziałkowej sesji notowania spółki Comp zyskiwały na wartości. Po południu akcje drożały o prawie 2 proc. do 269 zł. Wycena całej firmy przekracza 1,2 mld zł. Kurs przebił już ceny docelowe z rekomendacji.

Notowania Compa poruszają się w mocnym trendzie wzrostowym, co ma związek z poprawiającą się rentownością biznesu.

