Comp pokazał wyniki. Jakie ma plany?

Podczas poniedziałkowej sesji notowania spółki Comp zyskiwały na wartości. Po południu akcje drożały o prawie 2 proc. do 269 zł. Wycena całej firmy przekracza 1,2 mld zł. Kurs przebił już ceny docelowe z rekomendacji.

Notowania Compa poruszają się w mocnym trendzie wzrostowym, co ma związek z poprawiającą się rentownością biznesu.