Piotr Nielubowicz z CD Projektu: „Wiedźmin 4” został zaprojektowany z rozmachem

Zdaniem analityków waszej spółce może być trudno zrealizować program bez premiery w 2026 r.

My wierzymy, że cele programu uda nam się mimo wszystko osiągnąć. Choć zarazem przyznajemy, że będzie to trudne i wymagające.

Jesteście mniej więcej w połowie programu, jeśli chodzi o czas jego realizacji.

Tak. Licząc na koniec zeszłego roku, czyli bazując na wynikach za 2024 r., zrealizowaliśmy niespełna połowę celu (48 proc. z 2 mld zł skumulowanego zysku netto za lata 2023–2026). To by sugerowało, że żeby go osiągnąć, kolejne dwa lata muszą być nieco lepsze od pierwszych dwóch.

A będą? Bez dużej premiery?

Jest szansa, żeby tak było – z kilku powodów. Pierwszym jest chociażby bardzo dobra sprzedaż naszych dotychczasowych tytułów. Po drugie, rozwijamy kilka nieogłoszonych projektów. Są to zarówno mniejsze projekty dotyczące gier, jak i projekty innego typu. W przypadku trzech z nich nakłady na produkcję kapitalizujemy w bilansie, co w pewnym sensie świadczy o ich zaawansowaniu. Do tego dochodzą produkty wspierające z tzw. franchise flywheel. W tym obszarze również jesteśmy bardzo aktywni. Już w czerwcu czeka nas premiera „Cyberpunka 2077: Ultimate Edition" w wersji na konsolę Nintendo Switch 2. Na ten rok zapowiedzieliśmy też port gry na komputery Mac.

Jak oceniacie I kwartał? Jakie były wyniki?

O tym niestety będę mógł rozmawiać dopiero pod koniec maja, gdy opublikujemy sprawozdanie finansowe.

Abstrahując od liczb, czy kwartał był zgodny z oczekiwaniami?

Nigdzie nie publikujemy naszych oczekiwań, wobec czego ciężko się do nich odnosić (śmiech). Myślę, że to, co możemy powiedzieć, to fakt, że od premiery dodatku „Widmo wolności" marka „Cyberpunk" naprawdę fajnie sobie radzi sprzedażowo, będąc głównym motorem napędowym naszych przychodów. I w tym kontekście I kwartał nie był żadnym zaskoczeniem – widzimy kontynuację tego pozytywnego t