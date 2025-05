Drugi kwartał w CD Projekcie powinien być całkiem dobry

– Mamy w rękach silną franczyzę, którą chcemy dalej rozwijać. Sporo się już dzieje. Pracujemy pełną parą nad „Wiedźminem 4”, który otworzy nową wiedźmińską sagę, równolegle toczą się prace nad projektem o kryptonimie „Syriusz” (gra łącząca aspekty wiedźmińskiego świata z rozgrywką wieloosobową – red.), zabraliśmy się też za remake pierwszego „Wiedźmina” – sygnalizował Nielubowicz.

W 2024 r. skonsolidowane przychody CD Projektu osiągnęły wartość 985 mln zł, a zysk netto 470 mln zł.

Spółka zamierza wypłacić dywidendę – po raz siódmy w swojej historii. Zarząd rekomenduje, żeby z zeszłorocznego zysku kwotę 370,8 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, a pozostałe 99,9 mln zł na dywidendę. To dałoby 1 zł w przeliczeniu na akcję, czyli tyle samo, co roku temu. Zarząd zarekomendował wyznaczenie 30 czerwca jako dnia przyznania prawa do dywidendy, a 9 lipca jako dnia jej wypłaty.