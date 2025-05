Spyrosoft z ostrożnym optymizmem

Spyrosoft obserwuje ożywienie na rynku usług IT, choć jednocześnie widzi dużą presję na ceny.

– Przewidujemy, że cały 2025 r. będzie dla nas dobry. Jeżeli chodzi o większość sektorów, to z optymizmem patrzymy na II i III kwartał. Ale dynamiczne wydarzenia polityczne i gospodarcze ostatnich miesięcy sprawiają, że przewidywania co do IV kwartału i kolejnych okresów są obarczone większą niż zwykle niepewnością. Dotyczy to zwłaszcza branży automotive (problemy sektora m.in. w Niemczech – red.) – mówi Konrad Weiske, prezes Spyrosoftu. Dodaje, że sytuacja na rynku pracy nadal sprzyja pracodawcom. Na koniec I kwartału zespół Spyrosoftu liczył 1899 osób, czyli o ponad 150 więcej niż na koniec 2024 r. i o ponad 500 więcej niż na koniec marca 2024 r.