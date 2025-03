Orange Polska pokazał plan na lata 2025-2028. Opłaty za pakiety w górę o 12-15 proc.

Co do polityki dywidendowej, to zakłada ona, że wypłata tegoroczna – 0,53 zł na akcję - będzie bazową wysokością na kolejne lata. „Orange Polska uznaje dywidendę w wysokości 0,53 zł na akcję jako poziom bazowy na lata 2025-2028. Decyzje o wzroście dywidendy będą podejmowane co roku, z uwzględnieniem prognozowanych bazowych trendów finansowych oraz kondycji bilansu” – podano.

Sztuczna inteligencja kluczowym narzędziem

W planach Orange Polska nie brakuje odniesień do sztucznej inteligencji, cyfryzacji i technologii 5G.

- W kolejnych latach, AI zrewolucjonizuje doświadczenia klientów oraz naszą zdolność do identyfikowania, personalizacji i zaspokajania ich potrzeb. To przełoży się na wzrost przychodów. Sztuczna inteligencja zmieni również sposób działania naszej sieci, prowadzenia biznesu, podnosząc jakość usług i efektywność – komentuje Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska.

- Kluczem do uwolnienia wartości będzie wzrost komercyjny. To oznacza wykorzystanie naszych głównych motorów wzrostu, jakimi są kluczowe usługi telekomunikacyjne oraz usługi IT i integracji, odpowiadające za większość naszych przychodów i zysków. Jednocześnie, zintensyfikujemy działania na rzecz transformacji i poprawy efektywności w celu zmniejszenia wskaźnika kosztów pośrednich i zwiększenia marż. Kluczowym narzędziem w tym procesie stanie się sztuczna inteligencja, wspierająca transformację we wszystkich elementach naszego modelu biznesowego – zaznacza z kolei Jacek Kunicki, odpowiedzialny za finanse telekomu.

- Kompleksowe działania transformacyjne pomogą stworzyć model działalności gotowy na przyszłość, wyznaczający standardy branży pod względem efektywności i rentowności – zapowiada Liudmila Climoc.