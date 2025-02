Orange Polska podsumowuje 4 lata. Z nową strategią nowa polityka dywidendowa

Zarząd Orange Polska zaproponował dziś w rezultacie, aby tegoroczna dywidenda wyniosła 53 groszy na akcję, czyli o 10 proc. więcej niż w 2024 r. Analitycy spodziewali się wcześniej wyższej wypłaty. Średnia ich ocen mówiła o 0,6 zł. Po naszej publikacji na ten temat notowania Orange Polska zaczęły spadać. Ze strony specjalistów popłynęły ostatecznie komentarze, że to efekt obaw iż dywidenda będzie jednak niższa.

Czytaj więcej Dywidendy Dywidendowe pewniaki. Które spółki hojnie sypną groszem? W tym roku inwestorzy polujący na atrakcyjne dywidendy w spółkach z warszawskiej giełdy mogą zacierać ręce. Nadchodzący sezon zapowiada się nie mniej udany niż poprzedni.

W marcu nowa strategia i nowa polityka dywidendowa

Nowy plan strategiczny zarząd Orange Polska ma ogłosić w marcu. Wraz z nim ogłosi także nową politykę dywidendową - podał dziś zarząd. Gdy ogłaszano strategię .Grow założenia mówiły, że co roku spółka będzie zwiększać wypłatę dla akcjonariuszy. Inwestorów czeka więc teraz miesiąc niepewności, czy ten zamiar zostanie podtrzymany.

Mimo tego, że strategia ujrzy światło dzienne za miesiąc, to już dziś menedżment firmy zdradził ogólne plany finansowe na trwający 2025 rok. Zgodnie z nimi . przychody i EBITDAal Orange Polska mają urosnąć w niskim jednocyfrowym tempie. Ekonomiczne nakłady inwestycyjne grupy (z pominięciem finansowanych z wpływów ze sprzedaży aktywów) mają zmieścić się w przedziale 1,8-1,9 mld zł.

2024 rok grupa Orange Polska zakończyła obsługując ponad 18,6 mln kart SIM (4,53 mln to karty M2M), 2,9 mln abonentów stacjonarnego dostępu do internetu (0,62 mln używa łącza radiowego, a 1,57 mln to posiadacze internetu w technologii światłowodowej) oraz 2,3 mln abonentów telefonii stacjonarnej. Z usług płatnej telewizji oferowanych przez telekom korzystało na koniec grudnia 981 tys. abonentów, czyli około połowa bazy abonentów pakietów Orange Love (1,78 mln).