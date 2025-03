Jaka będzie nowa strategia Orange Polska

Specjaliści zakładają, co sugeruje też szefowa telekomu, że dywidenda w kolejnych latach będzie coraz wyższa.

Dominik Niszcz z Domu Maklerskiego Trigon prognozuje, że w 2026 r. urośnie do 60 gr na akcję (z 53 gr w br.), a potem będzie rosła co roku o 5 gr. – Spodziewam się, że dywidenda od Orange Polska będzie rosła delikatnie co roku, aby zgodnie z sugestiami zarządu mieć miejsce na hipotetyczne przejęcie kontroli nad spółką Światłowód Inwestycje. W sumie, mówimy tu o konsolidacji długu, który obecnie jest na poziomie ok. 3 mld zł – komentuje zaś Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie.

Założenia analityków dla Orange koncentrują się na zyskach i poprawie efektywności. Maciej Bobrowski z BDM zastanawia się, czy i na ile telekom będzie gonić francuską spółkę matkę pod względem czy to wskaźnika ROCE (zwrot na kapitale zaangażowanym), czy zysku na akcję.

– Tempo wzrostu przychodów telekomunikacyjnej firmy jest mniej istotne, a historia pokazała, że Orange potrafi je napędzić, sprzedając ubezpieczenia czy energię. Niemniej, nie są to usługi wysokomarżowe – mówi Puchalski.

Co z energią i przejęciami

W ub.r. Orange Polska ogłosił intencję sprzedaży spółki zależnej Orange Energia. Jednak w sprawozdaniu za 2024 r. spółka ta nie została zakwalifikowana do aktywów przeznaczonych na sprzedaż i jej wyniki miały wpływ zarówno na przychody, jak i zyski grupy. Wydaje się jednak, że w grupie trwają prace nad sprzedażą lub zamknięciem Orange Energia. Niedawno Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby Orange Polska odkupił udział w pracowniczym towarzystwie emerytalnym od Orange Energia. Na pytanie o powody ruchu telekom zasłonił się „decyzją biznesową”. W 2023 r. przychody Orange Energia przekraczały 500 mln zł, a zysk netto 27 mln zł. Analogicznych danych za 2024 r. na razie brak. Wartość inwestycji telekomu w tę firmę to 44 mln zł.

– Co do fuzji i przejęć to spodziewam się kontynuacji obecnej strategii skupionej raczej na małych transakcjach w FTTH (dostawcy internetu światłowodowego do domu – red.) i ICT – komentuje Dominik Niszcz. Nie wyklucza on jednak też udziału spółki w większych transakcjach.