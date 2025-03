Giełdowi dystrybutorzy IT mają szansę na udany rok

Światowe wydatki na usługi IT wyniosą w 2025 r. ponad 5,6 bln USD, co oznacza niemal 10-proc. wzrost w porównaniu z 2024 r. – prognozuje Gartner. W poprzednich latach najszybciej rosły wydatki na oprogramowanie, a sprzęt odstawał w statystykach. Według prognoz na 2025 r. ten segment zacznie odrabiać straty: wartość wydatków na sprzęt urośnie o 10,4 proc. Również prognozy dla samej Polski są optymistyczne. Na 2025 r. firma PMR zakłada niemal 6-proc. zwyżkę rynku IT, do 74 mld zł. Ponad połowę rynku stanowią zakupy sprzętu. Po pandemicznym boomie w kolejnych latach wydatki wyhamowały, ale zadaniem ekspertów widać już ożywienie. Czas pokaże, na ile pomoże ono wynikom giełdowych dystrybutorów IT, takich jak grupa AB czy Action.

Reklama

Zarząd AB podkreśla, że spodziewane solidne wzrosty rynku wynikają m.in. z wymiany notebooków i tabletów w związku z zakończeniem wsparcia dla Windows 10, popularyzacji urządzeń z AI, zwiększania wydatków na transformację cyfrową przedsiębiorstw i administracji publicznej, z popularyzacji standardu WiFi 7 oraz wzrostu wydatków na cyberbezpieczeństwo. Dodatkowo, kumuluje się odroczony popyt w związku z przesunięciami przetargów publicznych, a realizacja KPO w Polsce oznacza miliardy euro środków na transformację cyfrową.

AB wypracowało blisko 172 mln zł zysku netto narastająco za cztery ostatnie kwartały. Zwołane na 20 marca walne zgromadzenie będzie decydować o najwyższej w historii AB dywidendzie, czyli 3 zł na akcję z zysku za rok finansowy 2023/2024. Proponowany dzień ustanowienia prawa do dywidendy to 8 kwietnia, a wypłaty – 15 kwietnia. Dywidenda zostanie pomniejszona o kwotę, która przypadałaby do wypłaty na akcje własne będące w posiadaniu spółki.

Z kolei grupa Action właśnie podała wstępne dane za 2024 r. Szacuje przychody na 2,53 mld zł, zysk brutto ze sprzedaży na 215,6 mln zł (marża około 8,5 proc.), a zysk netto na 41,2 mln zł. Rok wcześniej przychody wyniosły 2,51 mld zł, a zysk netto 36,8 mln zł. Z kolei w samym IV kwartale 2024 r. szacowane przychody ze sprzedaży wynoszą 760,7 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży 64,1 mln zł (marża 8,4 proc.), a zysk netto 14,2 mln zł. Ostateczne wyniki finansowe będą w raporcie rocznym, który ma trafić na rynek 29 kwietnia.

Wycena Action na giełdzie wynosi obecnie 337 mln zł, a AB – ponad 1,7 mld zł. Niedawno Action zaprosiło do sprzedaży puli akcji po 35 zł za sztukę (obecnie kurs wynosi 20,4 zł). Redukcja wyniosła aż 92,36 proc.